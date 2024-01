Donazione collettiva dirigenti e volontari Afds e Avis

PORDENONE – L’Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone e l’Avis provinciale Pordenone, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Trasfusionale, hanno organizzato per sabato 20 gennaio una donazione collettiva dei rispettivi Consigli direttivi e volontari presso il Centro trasfusionale di Pordenone, con il supporto dell’autoemoteca regionale. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, consentirà una raccolta di oltre 50 donazioni di sangue e plasma.

Una donazione collettiva interassociativa è stata organizzata per la prima volta lo scorso anno, con l’obiettivo di suggellare la collaborazione attiva e propositiva che esiste da sempre tra le due Associazioni e il Dipartimento, finalizzata ad un servizio essenziale qual è la raccolta del sangue e degli emocomponenti.

«La raccolta di sangue e plasma – informa il dottor Andrea Bontadini, Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone – rappresenta una importante missione per garantire l’autosufficienza regionale e nazionale e i risultati evidenziano come la nostra Regione sia tra le più virtuose a livello italiano.

È il risultato di un gioco di squadra con le Associazioni del sangue che ringraziamo insieme ai loro donatori; questa giornata, che viene riproposta dopo un anno, lega ancora di più le Associazioni ai donatori di sangue con la dimostrazione oggettiva che anche i Consigli direttivi e i volontari associativi partecipano attivamente con la loro donazione come esempio di solidarietà e altruismo per contribuire con un semplice gesto alla salvaguardia della salute di chi è più sfortunato.

Anche la Direzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ringrazia per queste iniziative le Associazioni del sangue con i loro donatori e ritiene che la collaborazione rappresenti un bene prezioso a cui il nostro Dipartimento e tutta l’Azienda sanitaria medesima guardano sempre con interesse e stima».

Le due Associazioni Afds e Avis che operano nel territorio del Friuli Occidentale condividono diverse attività, tra le quali vi è il Gruppo scuola per la sensibilizzazione alla donazioni degli studenti delle classi 5^ delle scuole secondarie di secondo grado.

L’anno scorso il gruppo di volontari, accompagnati dalla dottoressa Adriana Masotti, ha incontrato

circa 2 mila studenti e ha raccolto 600 adesioni alla donazione: questa verrà effettuata in ventiquattro autoemoteche all’interno degli istituti scolastici o nei Centri trasfusionali di Pordenone, Aviano, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Un’altra attività che vede l’Afds e l’Avis collaborare insieme è il Gruppo Informatori Associativi: è composto da oltre settanta volontari che si alternano nelle oltre mille giornate di apertura presso i Centri trasfusionali per accogliere i donatori, in particolare quelli alla loro prima donazione, in collaborazione con i medici, gli infermieri e tutto il personale tecnico ed amministrativo. Il fine è quello di garantire livelli di servizio e sicurezza apprezzati e riconosciuti da tutti.