Dono del sangue, attività del Gruppo scuola a pieno ritmo

PORDENONE – È tornata nuovamente a pieno ritmo l’attività di promozione del dono del sangue portata avanti negli istituti scolastici superiori del Friuli Occidentale dai volontari dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone (Afds), assieme ai volontari dell’Avis, attraverso il Gruppo scuola interassociativo.

Da quest’anno scolastico 2022-23, il progetto si svolge di nuovo in presenza, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Assieme alle visite in classe da parte dei volontari, sono tornate anche le donazioni collettive nelle scuole attraverso autoemoteca.

Nel frattempo, una iniziativa di donazione straordinaria riservata agli studenti è in programma tra aprile e maggio, grazie alla disponibilità del direttore del Dipartimento Trasfusionale di Pordenone, dottor Andrea Bontadini.

Oggi, intanto, si è svolta una uscita dell’autoemoteca al Liceo scientifico e linguistico Grigoletti di Pordenone: è la terza organizzata da gennaio dal Gruppo scuola, in collaborazione con la Direzione scolastica.

Le Associazioni hanno anche consegnato al medico e alle infermiere che hanno operato in autoemoteca i corpetti interassociativi con i loghi Afds-Avis.

La risposta dei ragazzi del Grigoletti all’appello al dono è stata molto positiva, come dimostrano le ben 143 adesioni complessive raccolte tra i banchi della scuola.

Queste adesioni saranno soddisfatte nel corso di una decina di giornate di donazione al Centro trasfusionale di Pordenone che il dottor Bontadini ha deciso di riservare alle scuole. Si tratta di una iniziativa mai realizzata prima, che si terrà tra aprile e maggio per dare modo a oltre 200 studenti di vari istituti scolastici superiori del territorio di andare a donare.

Nel frattempo l’attività del Gruppo scuola prosegue e altre donazioni collettive con autoemoteche sono in programma in altri istituti: il 27 marzo al Liceo Leopardi Majorana e il 28 marzo all’IIS Flora di Pordenone. In entrambe queste scuole sarà la prima volta di una donazione collettiva. Quindi l’autoemoteca ad aprile tornerà all’ISIS Sacile Brugnera e a maggio all’IIS Torricelli di Maniago e all’IIS Il Tagliamento di Spilimbergo.