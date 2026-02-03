Dopo 13 anni, Sistemarredi rientra in centro città e scommette su Pordenone

PORDENONE – Dopo 13 anni di assenza dal centro di Pordenone, Anna Cavezzali, imprenditrice attiva nel settore dal 2007, torna con la sua attività di interior design e vendita di arredi, in corso Garibaldi 42.

L’inaugurazione del nuovo spazio Sistemarredi è in programma sabato 14 febbraio alle ore 18.

Professionista attenta, Anna ha costruito la propria attività passo dopo passo, attraversando diverse fasi ed adattandosi ai cambiamenti del mercato. Il ritorno è stato possibile anche grazie alla disponibilità e all’impegno della proprietà dell’immobile, che ha creduto nel progetto e ha sostenuto concretamente l’insediamento dell’attività in centro.

L’apertura di Sistemarredi vuole essere un segnale di fiducia verso il centro cittadino e un contributo alla sua vitalità, in un momento in cui il tessuto commerciale ha bisogno di nuove energie e progettualità.

Fiducia, energia e progettualità ben rappresentano anche Anna, sia nel suo lavoro che nella partecipazione alla Rete al Femminile, dove trova spesso nuovi spunti nel dialogo con altre imprenditrici attive nel territorio.