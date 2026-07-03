Dopo l’incendio rinasce il Mediterraneo: la pizzeria riapre con un volto nuovo

PORDENONE – Dopo oltre due mesi di stop, il Mediterraneo torna ad accendere i forni. La pizzeria del centro di Pordenone ha riaperto i battenti sabato scorso, archiviando il violento incendio del 21 aprile che, nel pieno del servizio del pranzo, aveva reso il locale completamente inagibile.

«Quando è scoppiato l’incendio noi non eravamo presenti. Siamo arrivati insieme ai vigili del fuoco», racconta Patrick Cortolezzis, general manager di Star Food insieme a Manuel Da Dalto e alla sua famiglia, titolari dell’attività.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite dalla cucina in seguito allo scoppio dell’olio di una friggitrice, che non avrebbe attivato il sistema di protezione. Il rogo si è poi propagato rapidamente alla cappa aspirante e al controsoffitto. Ma a lasciare i segni più profondi non è stato tanto il fuoco quanto il fumo.

«Eravamo convinti di poter riaprire molto prima, ma il fumo era penetrato ovunque: nei cavi elettrici, nelle intercapedini, in ogni angolo del locale. A quel punto abbiamo deciso di avere pazienza e di trasformare quella difficoltà in un’occasione per ripensare completamente gli spazi».



Da qui è nato, insieme all’architetto che segue i locali del gruppo, il “nuovo” Mediterraneo. La cucina è stata ampliata e resa più funzionale grazie all’installazione di nuovi forni e a una diversa organizzazione delle postazioni di lavoro. Anche la sala è stata ridisegnata per migliorare comfort e accoglienza.

La riapertura coincide anche con un restyling dell’offerta gastronomica. Nel menù trovano spazio nuove pizze, proposte dedicate alla pausa pranzo e una selezione di dessert inediti. La ripartenza è avvenuta volutamente senza particolari annunci, per consentire allo staff di prendere confidenza con i nuovi ambienti e i nuovi ritmi. Una scelta che si è rivelata vincente.

«Siamo stanchi, ma molto soddisfatti. Il primo weekend è andato oltre le aspettative e i riscontri dei clienti sono stati davvero positivi».

A quattro anni dall’apertura nel cuore di Pordenone, il Mediterraneo continua così il proprio percorso di crescita. Nel tempo il locale ha ampliato i propri spazi, occupando anche un’area un tempo destinata a magazzino, e ha costruito un’identità ben precisa.

«Ci descrivono come una pizzeria dallo stile milanese, con un’impronta internazionale. Il nostro obiettivo non è soltanto servire una buona pizza, ma offrire un’esperienza completa».

Per questo ogni dettaglio contribuisce a definire l’atmosfera del locale: poltroncine confortevoli, musica lounge e downtempo diffusa da un impianto audio di qualità, cocktail curati e ambienti studiati per mettere gli ospiti a proprio agio.



«Vogliamo che chi entra qui si senta bene, anche senza sapere esattamente perché. Che venga per mangiare una pizza, ma scelga di fermarsi per chiacchierare, rilassarsi, bere un cocktail e trascorrere una bella serata».

Perché, al Mediterraneo, la pizza è soltanto l’inizio.