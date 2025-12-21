5.5 C
Pordenone
domenica , 21 Dicembre 2025
Droga, baby gang e sicurezza: il 2025 della Polizia di Stato a Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Oltre 12 chili di droga sequestrata, 116 arresti (uno ogni tre giorni), più di 500 denunce e oltre 13.400 veicoli controllati. È il bilancio del 2025 della Polizia di Stato nel Pordenonese, presentato ieri, 20 dicembre, dalla Questura, che fotografa un anno di intensa attività su tutti i fronti della sicurezza.

Undici chili della droga sequestrata riguardano cannabinoidi e uno la cocaina, con un’attenzione particolare allo spaccio locale e al coinvolgimento dei giovani. Proprio contro baby gang e fenomeni di criminalità giovanile è stato avviato un deciso giro di vite, affiancato da interventi di prevenzione nelle scuole e sul territorio.

Risultati significativi arrivano dalla Squadra Mobile, impegnata in diverse operazioni antidroga e contro i reati predatori. Tra le principali, “Ninos”, “Halloween” e la tuttora in corso “Rent a Car”, che hanno portato complessivamente a numerosi arresti, sequestri di sostanze stupefacenti e decine di migliaia di euro in contanti. Importanti anche le indagini su furti, reati contro la pubblica amministrazione e immigrazione clandestina.

Sul fronte del controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato 73 persone e denunciato 338 soggetti, con particolare attenzione ai minori. Identificate oltre 25mila persone e controllati quasi 5mila veicoli e 170 esercizi pubblici. Intensa anche l’attività preventiva: emessi avvisi orali, fogli di via, ammonimenti, Daspo e provvedimenti per stalking e violenza domestica.

Rilevante l’impegno della Polizia Stradale, con quasi 10mila persone controllate, 237 incidenti rilevati (uno mortale) e oltre 7.600 violazioni accertate. Attiva anche la Polizia Ferroviaria e il settore della sicurezza informatica, con centinaia di siti web monitorati e numerosi incontri nelle scuole.

Un bilancio che conferma il presidio costante del territorio e l’attenzione crescente verso i fenomeni emergenti, dalla criminalità giovanile ai reati online.

