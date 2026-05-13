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Electrolux, il sindaco: “Attenzione massima. Saremo alla manifestazione di Porcia”

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Proseguono i colloqui istituzionali sulla vertenza Electrolux. Anche nella giornata di oggi il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha mantenuto il confronto con i livelli istituzionali coinvolti – dalla Regione al Governo nazionale – e con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di costruire una risposta coordinata e strutturata.

“La nostra attenzione sulla crisi Electrolux rimane altissima – dichiara il sindaco Basso – non si tratta solo di una vertenza industriale: è una questione che tocca l’identità del nostro territorio, la sua storia e il futuro di centinaia di famiglie”.

Il sindaco ha confermato la propria partecipazione alla manifestazione promossa dal sindaco di Porcia Marco Sartini. “Saremo presenti. Le istituzioni devono stare vicino ai lavoratori non solo nelle dichiarazioni, ma anche concretamente, nelle piazze e nei luoghi dove la compattezza del sistema economico e sociale può manifestarsi in modo immediato”.

Sul piano dell’analisi, il sindaco condivide quanto evidenziato dall’eurodeputato Alessandro Ciriani: la crisi del settore degli elettrodomestici ha radici europee, non locali. La pressione competitiva dei produttori asiatici, il costo dell’energia e il peso del quadro regolatorio europeo stanno mettendo sotto pressione l’intera industria del settore a livello continentale.

È in questa cornice che va letta anche la situazione di Electrolux, e in questa cornice vanno cercate le soluzioni, con serietà, senza semplificazioni, perché non basta urlare contro “l’industria cattiva”, bisogna agire ai livelli opportuni per vincere la sfida di una concorrenza globale e mantenere la fibra del tessuto produttivo manifatturiero europeo”.

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