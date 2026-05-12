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Conti correnti online cointestati: la gestione delle spese di coppia

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

Quando si decide di affrontare la vita insieme a un’altra persona emergono inevitabilmente tante sfide da risolvere. Vivere insieme significa ritrovarsi a condividere anche le spese, la cui gestione potrebbe essere tutt’altro che semplice. Una buona soluzione potrebbe essere quella di aprire un conto corrente online cointestato, al quale possono accedere entrambi i partner e che consente di organizzare al meglio sia le entrate che le uscite.

Avere un conto corrente online cointestato porta con sé diversi vantaggi. Scopriamoli insieme in questo articolo.

Cos’è e come funziona un conto corrente online cointestato

Un conto corrente online cointestato non è altro che un conto bancario che è intestato ad almeno due persone (eventualmente il numero degli intestatari può anche essere aumentato). Gli intestatari possono liberamente accedere al conto, sia per controllare i vari movimenti, sia per effettuare pagamenti e operazioni bancarie.

Scegliere un conto corrente online risulta essere una soluzione molto vantaggiosa. Grazie ad un’apposita app per smartphone entrambi gli intestatari possono gestire il conto ovunque ci sia una connessione internet. Inoltre i conti online presentano costi di gestione molto bassi (spesso si parla anche di conti a zero spese), per cui aprirne uno non andrà a pesare sulle finanze della coppia.

Centralizzare le spese comuni

Aprire un conto online cointestato può essere molto vantaggioso per una coppia i cui componenti hanno già dei conti personali, ma desiderano averne uno da utilizzare per centralizzare le spese comuni. Sul conto si possono domiciliare spese come il mutuo o le bollette, in modo tale che il denaro non venga prelevato da uno dei conti dei singoli.

Nella coppia ci si può accordare sul versamento di una quota mensile all’interno del conto cointestato, che può essere uguale per entrambi i partner o proporzionata al reddito di ognuno. Queste sono scelte molto personali che variano da coppia a coppia.

Completa trasparenza

Grazie ad un conto corrente online cointestato può esserci completa trasparenza sulle spese comuni, da quelle fisse (come l’affitto o le bollette) a quelle variabili (come le spese condivise per una vacanza insieme). In questo modo si possono limitare eventuali incomprensioni di natura economica, che non sono piacevoli da affrontare di solito. Al contrario con un conto cointestato entrambi i partner possono verificare in tempo reale ogni singolo movimento, senza nulla di segreto o nascosto.

C’è anche da considerare che ciò potrebbe richiedere una buona dose di fiducia, ma in fondo si tratta di uno degli elementi chiave per una sana e equilibrata vita di coppia.

Il rapporto con un conto corrente individuale

Avere un conto corrente individuale non è necessario se si desidera aprire un conto corrente con il proprio partner. Nonostante ciò averne uno potrebbe comunque essere vantaggioso, soprattutto per mantenere una propria indipendenza finanziaria.

A tal proposito si potrebbe optare anche in questo caso per un conto corrente online, da gestire dal proprio smartphone. Potete anche avere più conti online con la stessa banca, e tenerli sotto controllo con un’unica app che vi consenta di passare da un conto a un altro in pochi istanti.

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