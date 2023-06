Electrolux: Tomasello (Pd), si riparte da crisi in atto

PORDENONE – “Per Electrolux si riparte dalla crisi in atto, che richiede dal Governo una strategia nazionale per l’elettrodomestico e interventi strutturali che ricadano sui territori. Di fronte ai fatti si è fermata la corsa a smentire che ci fosse un interesse e una trattativa in corso tra gli svedesi e i cinesi, auspichiamo sia arrivato il momento che Governo e Regione si mettano a ragionare su come evitare la deriva della produzione.

Il Pd ha fatto e sta facendo la sua parte con le sue parlamentari, ma noi ci aspettiamo anche dal ministro Ciriani e dai parlamentari di maggioranza una maggiore iniziativa in difesa dell’elettrodomestico.

Il Golden Power è solo un passo preliminare e la soluzione non è la Cig”.

Lo afferma il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, dopo che è stato reso noto il ritiro dell’offerta d’acquisto di Electrolux da parte della holding cinese Midea.