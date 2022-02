Eleonora, a Parigi tra i marchi emergenti, con un laccio di scarpa

PORDENONE Sono i dettagli che fanno lo stile di una persona. Perciò anche i semplici lacci per le sneakers diventano un elemento da mettere in primissimo piano, personalizzati con il proprio nome o con altri motivi decorativi, in ecopelle e tempestati di cristalli Swarovski, inserti d’oro e d’argento, perle, pietre dure e charm infilati in una arcobaleno di colori, dal nero al rosa.

Il dettaglio al potere è ciò che ha spinto Eleonora Pertegato, ventiduenne studentessa pordenonese di giurisprudenza, a dare vita nel 2020 al brand Lit Empire. A stimolare la sua creatività è Milano, la città dove vive e studia da quattro anni.



«Quando si vive a Milano si entra a contatto con il mondo della moda. Sono affascinata da tutta la gente che gira in occasione delle Fashion Week, vestita in modo così originale e personale – racconta Eleonora – Originalmente la mia attenzione si è focalizzata molto sulla produzione di lacci per le scarpe da ginnastica che ormai si usano tutto il giorno, le calzature dei giovani. Ho voluto dare a questo dettaglio una nuova vita ed ho creato delle tipologie innovative. Ora sto cercando di espandere la mia linea anche con alcuni capi di abbigliamento in sintonia con lo stile Lit Empire».



Tra i lacci più stravaganti disegnati da Eleonora, che si avvale di una serie di artigiani e di grafici designer per concretizzare le proprie idee, sono quelli che segnano il tempo: un elegante accessorio in ecopelle nera, con terminali in lega di zinco e orologio impermeabile all’acqua con resistenza fino a 3 bar di profondità, meccanismo al quarzo, prodotto in acciaio inossidabile e strass. Lo stesso materiale per il luccicante charm abbinato.

Un gioiello da scarpa al costo di 129 euro, ordinabile solo nell’e-commerce di Lt Empire. Le proposte della creativa pordenonese grazie al sito web sono arrivate fino a New York: le ha inserite nelle proprie collezioni moda il noto fashion retail space di Soho Flying Solo, che seleziona le novità di marchi indipendenti, etici e unici in tutto il mondo. Lo store, che anche ha una filiale nella Ville Lumière, durante la Fashion Week Paris organizza una sfilata con i propri marchi moda domani.

Tra gli stilisti presenti ci sarà anche Eleonora Pertegato, su invito della direzione del fashion retail. Il defilè si terrà a La Galerie Bourbon, vicino all’Arc de Triomphe, alla fine del viale dei Campi Elisi. «Flying Solo sceglie di mettere in evidenza dei marchi emergenti come il mio, mi hanno selezionato loro e contattato – spiega la studentessa – A Parigi sfileranno otto modelle che indossano tutte le proposte di Lit Empire, ci saranno anche produzioni nuove che non ho mai esposto. Il tema fondamentale del mio brand è l’importanza dei dettagli. Mi piace l’idea che ognuno possa sentirsi rappresentato e rivelare qualcosa di sé, anche attraverso un piccolo particolare come un laccio. Inoltre mi ispira la libertà di uscire dagli schemi ed essere se stessi, senza temere il giudizio altrui e senza farsi frenare dai propri difetti, ma al contrario apprezzandone le sfumature e rendendoli motivo di unicità».

Visto che la moda oggi si comunica ai giovani con i social, Eleonora prossimamente posterà degli scatti nel suo profilo Instagram con le creazioni che esaltano proprio il tema del provocatorio. «Saranno scatti che mostrano i prodotti in contrapposizione col corpo umano e il cibo, inducendo ad osservare le cose da angolazioni diverse – sottolinea – L’obiettivo è quello di non ricercare una bellezza per così dire oggettiva, ma di lasciarsi travolgere da ciò che è particolare e in qualche modo strano e restarne, dunque, affascinati».

