Elezioni comunali Pordenone: il Tar respinge il ricorso di Anna Ciriani

PORDENONE – Il Tar ha respinto il ricorso di Anna Ciriani, candidata sindaco alle elezioni comunali di Pordenone.

La sentenza arriva nella serata di lunedì 6 settembre ed è sfavorevole alla candidata Anna Ciriani e alla lista Amiamo Pordenone. Il ricorso contro l’esclusione dalle comunali del 3 e 4 ottobre è stato rigettato. L’avvocato Francesco Furlan, però, mentre studia le motivazioni, anticipa: «Ricorreremo al Consiglio di Stato».

La forma, per i giudici del Tar, è sostanza. «Il principio del favor, di rilievo costituzionale (artt. 48 e 51), per la più ampia partecipazione all’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, è da ritenersi, infatti, recessivo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione poste a presidio del rispetto del principio di par condicio (…). Orbene, ciò è accaduto nel caso di specie – si legge –. E, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, non può essere riduttivamente banalizzato al mero mancato utilizzo di un modulo formato A3 per le sottoscrizioni dei presentatori».

L’elemento «che assume preponderante e dirimente rilievo» per i giudici è il fatto che «la più parte delle sottoscrizioni richieste è apposta su fogli (appunto solo pinzati con altri) che non recano nessuno degli elementi» indicati dalla norma e questo secondo i magistrati non rende «evidente che vi è stata piena consapevolezza da parte dei sottoscrittori di quali fossero i candidati e la lista».