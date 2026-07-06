Emanuele Loperfido (FdI) eletto vicepresidente Ecr all’Osce

PORDENONE – Alla 33. Sessione Annuale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, in corso di svolgimento all’Aja, il parlamentare di FdI Emanuele Liperfido è stato eletto Vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), insieme al Presidente, Hon. Mark Pritchard (Conservatore, UK), e all’altro Vice, Hon. Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).

Il Gruppo ECR rappresenta una delle principali componenti politiche dell’Assemblea, che riunisce i parlamentari dei 57 Stati partecipanti all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

“In questi anni – sottolinea Loperfido – ho promosso la Risoluzione sull’Intelligenza Artificiale e il contrasto al terrorismo, approvata all’unanimità a Bucarest nel 2024, e il progetto “School Dialogues”, avviato a Pordenone e oggi riconosciuto dall’OSCE come buona pratica nella prevenzione della radicalizzazione, nell’ambito del lavoro nel Comitato Affari Politici e Sicurezza e come Vicepresidente del Comitato ad hoc sul Contrasto al Terrorismo”.

“Ringrazio i colleghi del Gruppo ECR per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con senso di responsabilità, consapevole del valore della diplomazia parlamentare in una fase internazionale complessa.

Da parlamentare del Friuli Venezia Giulia porto nell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE l’esperienza di una terra di confine che ha saputo trasformare le divisioni della storia in dialogo, cooperazione e crescita comune. Penso a Gorizia e Nova Gorica, a GO! 2025, a Trieste sede della Segreteria dell’Iniziativa Centro Europea. Continuerò a svolgere il mio lavoro mettendo questa nuova responsabilità al servizio dell’Italia, del Friuli Venezia Giulia e dell’interesse nazionale”.