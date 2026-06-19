Emergenza caldo, scatta il piano del Comune: aiuti e assistenza per anziani e persone fragili

PORDENONE – Con l’arrivo delle alte temperature entra in vigore il Piano Emergenza Caldo 2026. Una rete di istituzioni e associazioni è pronta a intervenire per proteggere le persone più vulnerabili, offrendo supporto sanitario, servizi a domicilio e assistenza nei casi di maggiore fragilità.

È operativo anche quest’anno il Piano Emergenza Caldo 2026, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione con Polizia Locale, Asfo, Croce Rossa Italiana, Associazione San Valentino, Auser Fabiano Grizzo e Aifa. L’obiettivo è quello di garantire protezione e assistenza alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore, rafforzando la capacità della comunità di prevenire i rischi sanitari e sociali legati all’aumento delle temperature.

«L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni predisposte dal Comune in un’ottica di salute, prevenzione e tutela delle persone più vulnerabili, in questo caso rispetto alle ondate di calore che interessano sempre più anche il nostro territorio», sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci. «Si tratta di un’azione consolidata di comunità e prossimità che si affianca ad altri progetti già avviati o in fase di realizzazione».

Tra le iniziative dedicate alla socializzazione e al benessere degli anziani figurano il Grest Over 65, in programma dal 22 giugno al 17 luglio, e i “Pomeriggi in Villa”, previsti dal 20 luglio al 14 agosto negli spazi di Villa Baschiera Tallon. Le attività, organizzate in collaborazione con la cooperativa sociale Foenis e la Fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon, hanno già registrato il tutto esaurito.

In questi giorni è inoltre in distribuzione una brochure informativa contenente consigli pratici per affrontare le giornate più calde in sicurezza, con particolare attenzione agli anziani e ai bambini più piccoli. Sul dépliant sono riportati anche tutti i numeri utili da contattare in caso di necessità. In presenza di problemi di salute, il primo riferimento resta comunque il medico di medicina generale.

Il Servizio Sociale è raggiungibile al numero 0434 392711 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14. La Polizia Locale risponde al numero 0434 392811 tutti i giorni dalle 8 alle 24 e nei festivi dalle 8 alle 20. La continuità assistenziale è attiva al numero 116117, mentre il 112 resta il numero di riferimento per le emergenze.

Le associazioni coinvolte nel progetto garantiscono inoltre servizi di trasporto, consegna della spesa e dei farmaci, soccorso alimentare e, nei casi segnalati dalla rete territoriale, anche la consegna gratuita dell’acqua a domicilio.

Per richiedere assistenza è possibile contattare l’Associazione San Valentino ai numeri 347 1997056 e 349 6300486 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12), la Croce Rossa di Pordenone al 335 1919347 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato dalle 10 alle 16), l’Associazione Aifa al 327 7823159 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18) e Auser Fabiano Grizzo al 380 4744483 (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12).

I nuclei familiari di Pordenone che si trovano in condizioni di vulnerabilità possono richiedere gratuitamente la consegna dell’acqua a domicilio rivolgendosi all’Associazione San Valentino o al Servizio Sociale.

Tutte le informazioni e i recapiti sono disponibili sul sito del Comune. Con il Piano Emergenza Caldo 2026, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel costruire una rete di protezione sociale capace di prevenire i rischi, sostenere le persone fragili e rafforzare la coesione della comunità.