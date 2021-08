Energia rinnovabile e alternativa, l’Ascom a fianco della Coldiretti

PORDENONE – Anche l’Ascom- Confcommercio del Friuli occidentale scende in campo in queste ore per dare pieno appoggio alla mobilitazione avviata dalla Coldiretti – sezione Giovani impresa – per dire sì all’energia rinnovabile ma senza dover incidere sul consumo di suolo agricolo.

Per il numero uno dell’associazione di categoria più rappresentativa a livello provinciale dei commercianti, Alberto Marchiori, la tutela del suolo agricolo in questo momento «è un bene comune imprescindibile per lo sviluppo del progetto europeo di un modello di agricoltura sostenibile nella sua triplice dimensione: economica, sociale ed ambientale.

In questa delicata fase di transizione ecologica siamo a fianco dei giovani agricoltori, i veri custodi dei nostri territori e degli ambienti rurali».

Ora anche la macchina organizzativa dell’Ascom avvierà una sottoscrizione fra gli associati che operano nelle aree mandamentali della Destra Tagliamento, con l’obiettivo di sensibilizzare la società civile e, in particolar modo, le istituzioni più rappresentative della regione affinché, quest’ultime, si impegnino a investire in fonti di energie alternative rinnovabili, senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto dall’agricoltura.

Del resto, come hanno suggerito i responsabili delle categorie economiche, il nostro Paese è ricco di terreni abbandonati, zone industriali deteriorate e tetti di strutture produttive che potrebbero essere destinati a valore con il fotovoltaico, senza per questo dover utilizzare terreni fertili che già producono valore economico, sociale ed ambientale. Così facendo si da fiducia e prospettiva alle nuone generazioni di agricoltori.

La petizione può essere sottoscritta negli uffici provinciali dell’Ascom-Confcommercio e nelle sede mandamentali (info 0434.549400).