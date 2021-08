Green Pass: incontro in Prefettura. Elogiato il senso civico della popolazione

PORDENONE – In Prefettura stamane, 10 agosto, si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per monitorare il primo impatto del Green Pass nel Friuli Occidentale, entrato in vigore il 6 agosto per l’accesso a determinati servizi e attività, a partire dai locali.

Nel corso dell’incontro, sulla base dei dati relativi ai controlli effettuati dalle forze di polizia, si è riscontrato l’oramai noto senso civico della comunità pordenonese: cittadini ed esercenti si sono fin da subito adeguati alla normativa.

Dai controlli, eseguiti con approccio di sensibilizzazione, informazione e supporto ai gestori delle attività, è emerso il rispetto della norma.