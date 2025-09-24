18.8 C
Pordenone
mercoledì , 24 Settembre 2025
Ensemble Fidapa Angela Mormile, si riparte per stagione 2025/26

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Dopo una ricca stagione di concerti 2024-25 conclusasi a giugno, l’Ensemble Vocale FIDAPA “Angela Mormile” è pronta per ripartire.

Il coro femminile fondato nel 2007, durante la presidenza FIDAPA di Romanina Santin, dalla eclettica professoressa e socia Angela Mormile, spentasi prematuramente nel 2023, ha una finalità sociale ed umana molto rilevante: portare un sorriso ed un momento di leggerezza nelle case di riposo per gli anziani e dove gli anziani o non più giovani sono una presenza importante, come le scuole per l’infanzia e l’UTE, non disdegnando collaborazioni con altre formazioni corali e musicali e i palcoscenici dei teatri.

Con il proprio classico repertorio delle canzoni degli anni ’30, ’40, ’50, ’60 portate alla ribalta da famosissimi cantanti e quartetti, l’Ensemble da ottobre 2024 a giugno 2025 si è esibito nella RSA di Fontanafredda, nella casa di riposo ASP di Cordenons, nel G.R.S.C. Quartiere I Maggio di Fiume Veneto, nel Centro Assistenza Anziani di Maniago, nella Casa di Soggiorno per Anziani di Aviano ed ha partecipato ad eventi artistici come “Palazzetti per te Pordenone”, “Canzoni a Palazzo” presso Palazzo Regazzoni a Sacile, al Centro Culturale Casa “A.Zanussi” in occasione della chiusura dell’A.A. 2024-25 UTE e presso la Chiesa di San Giorgio per i bambini e i nonni della Scuola dell’Infanzia “San Giorgio” di Pordenone.

Sempre di più i centri visitati chiedono al Coro di ritornare per rivivere l’atmosfera e le emozioni che le canzoni della gioventù risvegliano nei cuori degli anziani ospiti.

Anche per la nuova stagione che sta per cominciare sono stati programmati diversi concerti tra cui quello del 13 ottobre presso “Casa Serena” di Pordenone e del 10 novembre alla “Residenza Venezia” di Marghera, Venezia.

Lo storico Direttore del Coro, Emanuele Lachin, continua con entusiasmo, simpatia e pazienza a preparare le volenterose coriste che ogni lunedì si incontrano presso la sede dell’Hotel Santin per le prove.
Romanina Santin, quale Presidente, invita quante vogliano condividere l’esperienza di gioia e di impegno sociale ed artistico ad unirsi all’Ensemble.

Troveranno un clima di serenità, amicizia e gioiosa condivisione, con la consapevolezza di portare il dono di un’emozione e di un sorriso a chi si sente solo ed affronta ogni giorno il peso della propria fragilità.
Le interessate possono inviare le proprie informazioni di contatto via email all’indirizzo “ [email protected] “, specificando nell’oggetto “Presidenza Ensemble FIDAPA”.

Antonietta Maria Di Paola

