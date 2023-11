Esame patente con telecamera e auricolare: denunciato un 37enne

PORDENONE – Nell’ambito delle verifiche periodiche effettuate presso la Motorizzazione Civile dalla Polizia Locale del distretto Friuli Occidentale, Reparto mobile di Pordenone, nella giornata di giovedì 18 ottobre durante un esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di guida detto C.Q.C., veniva denunciato un cittadino tunisino, che con una telecamera ben nascosta sotto la maglia e un auricolare, superava brillantemente i quiz per il conseguimento dell’abilitazione.

In accordo con la Motorizzazione Civile di Pordenone, gli agenti monitoravano i partecipanti agli esami teorici di guida. Uno di loro in particolare, attirava l’attenzione degli operatori; il suo sguardo fisso verso lo schermo del computer, la staticità della posizione assunta per un’ora e mezza e il risultato finale con un solo errore (le domande per il conseguimento del titolo abilitativo sono settanta), portavano gli agenti ad avere il sospetto che l’uomo, cittadino tunisino di 37 anni, avesse superato l’esame in maniera illegale.

Dopo aver conseguito l’abilitazione, l’uomo veniva fatto accomodare in un posto riservato per tutelarne la riservatezza ed alla richiesta degli agenti se avesse usato qualche artificio che gli avesse permesso di superare l’esame, lo stesso si toglieva la maglietta indossata, rivelando un apparato trasmettitore assicurato con del nastro adesivo sulla circonferenza del torace e una microtelecamera all’altezza del petto che inquadrava dinanzi a sé tramite un piccolissimo foro ricavato nella stoffa della t-shirt. All’interno dell’orecchio, un auricolare non visibile dall’esterno, riceveva i suggerimenti che arrivavano da una seconda persona, complice nella tentata truffa.

Notiziato il Pubblico Ministero, la persona veniva denunciata ex artt. 48, 110, 480 c.p. alla Procura della Repubblica e gli apparati usati per l’illecito sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria