Estate a Pordenone, gli eventi dall’11 al 13 luglio

PORDENONE – La ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone entra nel vivo delle manifestazioni.

Martedì 11 luglio

Ore 18:00 Piazzetta San Marco: Laboratori creativi per bambini “Viaggiando per il mondo troviamo… Messico – La calavera”, con Pepita animazione.

Ore 20:45 Arena Fondazione Friuli – Piazza XX Settembre: 23° Festival Mondiale del Folclore Giovanile – FVG.

Ore 20:45 Estate in via Pontinia: La magia de le parole, spettacolo teatrale in dialetto pordenonese a cura del Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco.

Ore 21:00 UAU! Un’Arena Urbana – Giardino Francesca Trombino: Lagunaria, proiezione docufilm a cura di Cinemazero.

Ore 21:00 Polisportivo via Gemelli – quartiere San Gregorio: Money, la felicità non fa i soldi, spettacolo teatrale a cura di EtaBeta teatro.

Mercoledì 12 luglio

Ore 10:30 Sezione ragazzi della Biblioteca Civica: Se leggo mi diverto!, laboratori di letture ad alta voce con attività creative per bambini e ragazzi.

Ore 20:45 Largo Cervignano: Vuoti a rendere, spettacolo teatrale della Rassegna Teatro Largo a cura di Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco.

Ore 21:30 Arena Hera di largo San Giorgio: Mummie – A spasso nel tempo, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Ore 21:00 Piazza Pescheria: MixMonk, concerto della Rassegna Open Jazz, a cura di Associazione Teatro Pordenone.

Giovedì 13 luglio

Ore 17:00 Parco della Biblioteca Jolanda Turchet, via Pontinia: Il cavaliere Panciaterra e altre storie divertenti, Rassegna “Ogni biblioteca è un’avventura”, letture animate a cura Thesis Associazione Culturale.

Ore 18:15 Piazza Cavour: Alla scoperta dell’area ex Tomadini, Pordenone misteriosa curiosa e sconosciuta – Visite guidate alla città che non ti aspetti.

Dalle ore 20:00 alle ore 23:00 Centro città: Star a Pn – Giovedì sotto le stelle, spettacoli e intrattenimento e Musei cittadini aperti, a cura dell’Associazione Sviluppo e Territorio.

Ore 20:30 Ex Convento di San Francesco: Recital di Adriano Del Sal, Premio Carriera Artista Friulano a cura di Farandola Associazione Culturale

Ore 21:00 Galleria Bertoia: Italiani in mostra, approfondimenti musicali di Enrico Merlin all’interno della mostra “1000 dischi per un secolo 1900-2000”, Rassegna Jazzinsieme.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it