Ex Fiera, game over: parere positivo della Soprintendenza

PORDENONE – “La Soprintendenza ha dato parere positivo al progetto ex Fiera. Unica prescrizione, sostituire gli alberi tagliati con altri alberi ad alto fusto in base ad un piano che dovrà esserle sottoposto. Cosa che avevamo già previsto”.

Parole e musica del sindaco Alessandro Ciriani che, nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, ha convocato una conferenza stampa in Comune per illustrare la decisione della Soprintendenza.

“Termina qui – aggiunge – la vicenda che ha occupato per qualche settimana il dibattito cittadino. Non ci sono vinti e vincitori: non mi interessa minimamente alimentare polemiche. Adesso la sfida é realizzare un meraviglioso polo sportivo e di aggregazione per i giovani e un’area verde di stupefacente bellezza. Questo é il compito che ci assumiamo e per il quale chiediamo il contributo costruttivo di tutti. Forse, con questo punto fermo, oltre al doloroso sacrificio degli alberi, si riuscirà a parlare delle condizioni disastrose in cui versa l’ex fiera e in cosa consiste realmente il progetto”.

“Come evidenziato nei giorni scorsi – sottolinea Fdi Pordenone – eravamo certi della totale bontà del progetto, che riqualificherà uno spazio di aggregazione attorno al quale ruotano circa 40mila nostri ragazzi, rispettando gli obiettivi di rigenerazione all’insegna dell’ottimizzazione e l’efficientamento energetico.

Ora che tutti i dubbi (e oltre) sono stati risolti auguriamo buon lavoro agli uffici incaricati di seguire quest’opera così cruciale per il futuro della città e alle maestranze impegnate.

Nell’interesse di una Pordenone, la nostra amata città, che vede oltre 22 milioni di euro investiti per il futuro dei giovani, dando risposte concrete alle esigenze delle famiglie di sicurezza e qualità delle strutture”.