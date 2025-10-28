Fadiesis Accordion Festival, concerto Fisarmonie Popolari il 30 ottobre al Sacro Cuore

PORDENONE – Secondo appuntamento del Festival Accordion Festival giovedì 30 ottobre alle 18.00 all’Oratorio Don Angelo Ciani della Parrocchia del Sacro Cuore a Pordenone dal titolo Fisarmonie popolari. Note transfrontaliere con protagonista il Fadiesis Accordion Ensemble, organico di giovani fisarmonicisti cresciuti all’interno della Scuola di Musica Fadiesis e, in particolare, dell’Accademia Fisarmonicistica Fancelli-Fadiesis. Guidato dal Maestro Gianni Fassetta, l’Ensemble costituisce una realtà unica nel nostro territorio, una formazione di musicisti affiatati, uniti da oltre un decennio di note condivise e capaci di coniugare le vibrazioni autentiche dell’amicizia musicale con il valore di una solida preparazione.

Lo spirito di questa sorprendente “comunità di mantici” s’incontrerà ancora una volta con una “Comunità sociale”, continuando un progetto intrapreso già da anni con il FAI, cooperativa operante dal 1985 nel territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, negli ambiti d’intervento degli anziani, della disabilità e della salute mentale. Ne risulta un concerto di “fisarmonie popolari”, con un repertorio che oltrepassa i confini geografici e di genere musicale, attraversando i vasti sentimenti di una solidale umanità.

Saranno eseguite musiche di J. Brahms, F. Schubert, E. Morricone, A. Piazzolla, Y. Tiersen e brani tradizionali.

Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]

Biografia.

Il Fadiesis Accordion Ensemble è un’espressione artistica e didattica della Scuola di Musica Fadiesis e dell’Accademia Fisarmonicistica Fancelli-Fadiesis curata dal Maestro Gianni Fassetta. Il gruppo è composto da ragazze e ragazzi dai sedici ai venticinque anni che stanno seguendo o hanno completato gli studi di fisarmonica, che hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e che suonano insieme da diverso tempo. Il repertorio propone trascrizioni dal barocco ai nostri giorni passando anche per la musica da film e il tango.