FdI trionfa a Pordenone. Loperfido “sempre più radicati sul territorio”

PORDENONE – “Alessandro Basso Sindaco di Pordenone, Fratelli d’Italia primo partito, guida di una coalizione di centrodestra sempre unita e nuovamente vincente.

Una grande soddisfazione che certifica il radicamento e crescita su un territorio, dove governiamo dal 2016, capace di costruire una filiera FdI che unisce Pordenone con il Governo, la Regione e l’Europa”: lo afferma con grande soddisfazione l’onorevole Emanuele Loperfido, Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone.

“La nostra classe dirigente ha dimostrato di sapersi rinnovare, mantenendo e consolidando la bontà di un progetto politico-amministrativo capace di meritare la fiducia dei pordenonesi. Siamo pronti a continuare la rigenerazione della Città, ad affrontare e vincere tutte le nostre sfide con Alessandro Basso, la futura Giunta e maggioranza”, aggiunge Loperfido.

“Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni, il nostro ministro Luca Ciriani e tutti i ministri per esserci stati sempre vicini e per le immediate e sentite attestazioni di stima ricevute in queste ore – evidenzia Loperfido -. Un grazie di cuore, indistintamente, a tutti i candidati. Una squadra che ha confermato tutto il suo valore.

L’elevato numero di preferenze mostra chiaramente la qualità dell’impegno profuso in questi mesi di campagna elettorale. Continueremo a lavorare, tutti insieme e senza sosta, per Pordenone”.