Voce Donna in piazza il 20 alle 18 nel ricordo di Giulia

PORDENONE – “Domani tocca a me, voglio essere l’ultima». Così recita l’ultimo verso della poesia dell’autrice e scrittrice peruviana Cristina Torres Cáceres, utilizzata per l’appuntamento di oggi, 20 novembre, alle 18 in piazza XX Settembre a Pordenone in ricordo di Giulia Cecchettin e contro ogni forma di violenza.

L’associazione Voce Donna ha inteso essere presente anche a Pordenone nella settimana contro la violenza sulle donne.

Ci saranno diversi incontri, convegni, presentazioni di libri e percorsi formativi organizzati dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza su temi di stretta attualità.

«Ogni anno – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci – ci ritroviamo il 25 novembre a scorrere le statistiche delle donne uccise, drammatici eventi che abbiamo imparato a chiamare femminicidi.

I dati sono in costante aumento: il Ministero degli Interni e ISTAT parlano di 100 omicidi nel 2021, 125 nel 2022 e finora, nel 2023, siamo già oltre i 100. Questa è la triste conta delle donne uccise, una ogni 3 giorni, secondo le stesse dinamiche, gli stessi copioni, che non guarda a ceto sociale o età; una tragedia immane, quotidiana, diventata un fenomeno sociale strutturato contro il quale dobbiamo mettere in campo misure ferme e un impegno costante per rafforzare principi e valori di tolleranza e rispetto».