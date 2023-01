“Fiabe al telefonino”, Fila a teatro arriva a San Daniele

FVG – Oltre a Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, Spilimbergo e Zoppola, quest’anno la rassegna Fila a Teatro ragazzi organizzata da Molino Rosenkranz arriva anche a San Daniele del Friuli grazie alla collaborazione con il Comune.

Due gli spettacoli programmati nell’Auditorium alla Fratta – Cinema Splendor: domenica 5 febbraio e domenica 5 marzo, sempre alle 16.30.

Il primo, “Favole al telefonino”, è un omaggio che la compagnia umbra Tieffeu rende a Gianni Rodari, l’autore italiano per ragazzi più dirompente, innovativo e straordinario del Novecento e l’unico scrittore italiano ad aver vinto, nel 1970, il Premio Hans Christian Andersen, considerato il premio Nobel alla letteratura per l’infanzia e la gioventù.

Lo spettacolo, molto vivace e colorato, comico e divertente, affronta un tema di grande attualità e molto diffuso tra i bambini di oggi: l’attaccamento morboso ai telefoni cellulari.

E’ la storia di Giovannino, un bambino affascinato dalla comunicazione digitale e dagli strumenti in uso quotidiano nella sua famiglia.

Il protagonista fa spesso i capricci perché vuole essere costantemente connesso con queste macchine infernali che, nonostante l’età, riesce a controllare benissimo da solo e anche quando sta mangiando vuole sempre vedere sul tablet o sulla tv i soliti cartoni e non si stanca mai di rivedere sempre la stessa storia. Insomma… la sua vita è accompagnata dalle stesse immagini elettroniche, gli stessi e ripetuti jingle che lo rendono apparentemente felice e tranquillo.

Mamma e papà, seppur preoccupati, subiscono i suoi capricci e per non sentirlo piangere lo assecondano. Perché Giovannino è diventato così? Sarà perché anche i genitori sono digital-dipendenti?

Un bel giorno succede qualcosa con l’arrivo della nonna, che non avendo con sé il cellulare, propone a Giovannino un gioco nuovo, “il gioco dell’immaginazione”. Se qualcuno ti racconta una storia, non c’è bisogno di uno schermo per divertirsi perché la nostra mente è capace di vedere e giocare con le immagini usando la fantasia.

Una favola attualissima che parla anche agli adulti, ai genitori suggerendo l’importanza dello stare insieme, del dialogo e dell’ascolto. La creatività ci insegna ad affrontare la realtà in modo più flessibile, maturando la nostra indipendenza nel mondo.

Spettacolo per attori e figure di Mario Mirabassi con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli. Costumi di Lorenza Menigatti, figure di Ada Mirabassi, musiche di Adriano Bertuzzi.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di San Daniele del Friuli, con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli.