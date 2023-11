Fidapa, al Santin Melloni con il “Dizionario creativo di economia domestica”

PORDENONE – Martedì 31 ottobre, nella Sala Congressi dell’Hotel Santin la neoletta Presidente FIDAPABPW Italy – Sezione di Pordenone ( 2023-2025) Morena Cristofori ha presentato l’autrice Tiziana Melloni del libro – manuale “ Più che altro una traccia – Dizionario Creativo di economia domestica”.

La lettura del libro, edito da Studio Associato ComunIcare, le ha permesso di valorizzare le definizioni semplici, chiare e pertinenti come ad es. riferite alla differenza tra “reddito” e “capitale”.

Il manuale può essere utile alla nostra vita quotidiana, non solo alle donne “visibili ed invisibili” alle quali la Fidapa ha già dedicato un interessante incontro ma anche ai giovani.

La Presidente Morena Cristofori alla fine dell’incontro ha ricordato anche il corso realizzato sull’Economia e Finanza proprio nel medesimo mese del 2022 dedicato alla Educazione Finanziaria con la collaborazione della Friulovest Banca.

L’autrice Tiziana Melloni del libro-manuale presentato dalla Fidapa, è laureata in economia ed ha acquisito un master in Economia Internazionale. L’idea del Libro nasce in famiglia con la presenza di quattro figli.

Questi singolarmente si sono resi artefici dell’osservazione ed aggiornamento del “mercato” familiare controllando ad esempio il prezzo del gelato e non solo. Il libro intende esser anche un riconoscimento agli antenati e anche alle donne giornalmente impegnate in casa e fuori casa con l’uso del denaro.

Dopo le vicende economiche finanziarie del crollo dei mercati nel 2009 l’occasione dell’acquisto di una casa nel 2018 con relativo rogito e mutuo è stata sollecitata dai figli a scrivere alcune VOCI proprio in relazione alle operazioni realizzate per l’acquisto suddetto. Prima però di impegnarsi in questo lavoro ha visitato varie librerie per vedere se esistesse gà una simile opera. Cosi ha iniziato a comporre il manuale per VOCI.

In riconoscimento contemporaneo di “giornalista” ha favorito la composizione e redazione delle VOCI ( es. Patromonio, Elettrodomestici, Pagamenti, Prezzo…) secondo la “ Cartella” strumento giornalistico , in formato A4 – 1500 caratteri – spazi inclusi, al fine di realizzare una sintesi indicativa e NON UN TRATTATO DI ECONOMIA.

Richiama anche il metodo giapponese per l’organizzazione (Kaizen è una filosofia di organizzazione aziendale…).

Fa anche riferimento ai BENI COMUNI che vanno tutelati ed apprezzati ed accenna al fatto dei “Tigli “ qui a Pordenone che secondo un progetto urbanistico dovrebbero essere sacrificati per un nuovo impianto.

Presenta un’altra tematica come IL TEMPO che normalmente non viene né conteggiato, né valorizzato dell’espletamento delle mansioni quotidiane ad es, per la gestione di una casa e famiglia relativa: il cui Il VOLORE è stato quantificato per circa 4500, 00 Euro al lordo per un mese.

Altre VOCI trattate riguarda IL MANGIARE quindi il cibo sia per la conservazione che per il riciclaggio, l’ABITARE comprensivo dell’arredamento, dei traslochi, ed il LAVORO per i contratti ma non solo. Ha fatto un cenno alla realtà dell’organizzazione svedese per quanto concerne “la paghetta” elargita agli studenti come esempio di educazione economica- finanziaria.

I presenti hanno formulato osservazioni per l’approfondimento di alcune tematiche.

Daniela Tommasi, già Segretaria Fidapabpw Italy Sezione di Pordenone 2021-2023