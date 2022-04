Fidapa presenta Francesca Muner, regina dell’arnica

PORDENONE – Ci sono persone che colpiscono sin dal primo momento per la luminosità e la positività che comunicano con il sorriso, l’espressione aperta e sincera e l’umiltà della parola. Questo è quello che si percepisce di Francesca Muner al primo sguardo, alle prime battute. Non è un caso, è una donna speciale, coraggiosa, forte, che ha fatto della propria vita un capolavoro.

Anche gli occhi di Annamaria Poggioli, presidente FIDAPA di Pordenone, si illuminano di gioia e orgoglio nel presentarla, il 29 aprile nella sala Congressi dell’Hotel Santin, al folto pubblico richiamato dall’interessante evento “Scelte di vita, passione e libertà”.

Francesca Muner, con una laurea in Storia dell’Arte a Ca’ Foscari , dopo aver lavorato presso i Musei Civici Eremitani di Padova e per 12 anni nel campo della comunicazione presso l’allora Banca FriulAdria, diventa un’impenditrice agricola nel 2016, quando decide di cambiare vita ed entrare a far parte della squadra di ARMO1191_Arnica Montana di Piancavallo, una nuova creatura dell’azienda agricola del marito a cui aderisce anche il suo giovane fratello Andrea, mettendo da parte la sua promettente carriera di giocatore di basket.

Una scelta, quella di Francesca, che mette in campo non solo le sue doti personali e la spinta ad un’esistenza “libera”, ma anche l’amore per l’Arte e la Bellezza, proiettate questa volta nella Natura.

Sentire dalla voce appassionata e fresca di Francesca raccontare la sua storia, è come leggere un romanzo in cui i protagonisti lottano contro ogni avversità, compatti, uniti da un alto fine comune, per raggiungere finalmente i risultati attesi, questa volta rappresentati da una fioritura di margherite giallo-arancio, quelle della magica arnica, che riempiono gli occhi e ripagano dei tanti sacrifici, del duro lavoro manuale a quota 1191 metri, nella zona Castaldia del Monte Cavallo,lungo il sentiero della passeggiata delle Malghe, in quella che è stata ormai definita “l’arnica valley”.

Tutto rigorosamente bio, senza uso di pesticidi, il che comporta la fatica di un tempo, quando si lavorava la terra solo con le mani e qualche attrezzo, per estrarre dal fiore un prodotto di qualità usato in modo altrettanto puro e biologico nella preparazione di oli e creme insieme ai principi attivi di calendula, camomilla, menta, peperoncino e pino mugo. Dal 2016 questi prodotti sono disponibili per la vendita in farmacie ed erboristerie, ma anche sul sito aziendale www.armo1191.it.

Il 23 aprile a Roma è stato consegnato dalla Coldiretti all’impresa ARMO1191, Arnica Montana Piancavallo, l’OSCAR GREEN quale riconoscimento dei valori fondanti dell’azienda : ecosostenibilità, innovazione, rispetto del patrimonio culturale e valorizzazione del territorio. Un riconoscimento che si intreccia con i valori perseguiti dalla mission di FIDAPA nel sostenere ed incentivare il talento ed il ruolo delle donne nella società, come ha sottolineato Annamaria Poggioli, citando le parole della Ministra Bonetti al recente Convegno Nazionale FIDAPA BPW di Roma, “le donne sono la leva del bilancio e dell’innovazione del nostro Paese”.

Siamo sicuri che la regina dell’arnica Francesca Muner e l’ARMO1191, continueranno con convinzione a dedicare le proprie vite al “benessere”.

Il benessere delle persone, del territorio e di un futuro a ritmo di Natura e Bellezza.

Antonietta Maria Di Paola