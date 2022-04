Fidapa ricorda Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide

PORDENONE – Si è spenta all’età di 99 anni Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide, uno degli uomini politici più importanti nel panorama europeo del XX secolo, strenuo sostenitore di un’alleanza tra gli stati europei che ne tutelasse la pace, la democrazia, la solidità economica e l’unità politica.

La triste notizia della sua morte, porta alla mente nella memoria di molte socie Fidapa di Pordenone, la sua graditissima visita e la sua conferenza a Palazzo Montereale Mantica il 26 maggio 2000, in cui presentò la bellissima raccolta di lettere “Cara Francesca”, scritte dal padre alla moglie Francesca. Fu un grande onore per la Fidapa sapere che Maria Romana De Gasperi aveva accolto l’invito di una seconda presentazione a Pordenone, dopo quella fatta in Senato.

Laura Spadotto, allora Presidente Fidapa, la ritrae come una brillante scrittrice, donna di rara intelligenza e in egual misura modesta, piacevole ed elegante, molto fiera ed orgogliosa di un padre che l’aveva educata alla difesa dei diritti umani e che si era sempre espresso con parole rispettose e di grande stima verso le donne, antesignano di una battaglia ancora in fieri.

Vogliamo ricordarla nel nostro album delle tappe più importanti della storia Fidapa a sostegno delle donne e della parità di genere, perché tali incontri segnano il cammino, allargano gli orizzonti a cui guardare e verso cui navigare.

Oggi più che mai la figura di Maria Romana De Gasperi ci ricorda che l’Unione Europea non è nata per caso ma è il risultato del lavoro di grandi intelligenze e forti volontà di uomini che, come Alcide De Gasperi, avevano intuito l’importanza della costruzione di una casa comune, i cui pilastri dovevano essere quelli del sostegno reciproco a tutela del grande valore della pace.

Antonietta Maria Di Paola