Fidapa: si riparte con Annamaria Poggioli presidente

PORDENONE – Nell’accogliente ed elegante cornice della sala conferenze dell’Hotel Santin a Pordenone, in un clima di cordialità e collaborazione, alla presenza della Presidente del Distretto FIDAPA Nordest, Susanna Benetti, lunedì 30 agosto si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del Direttivo FIDAPA, sezione di Pordenone, per il triennio 2021-23.

La Neopresidente eletta, Annamaria Poggioli, si è detta “onorata di essere stata eletta Presidente di questa prestigiosa Associazione”. Ha poi ringraziato tutte le socie della sezione di Pordenone, assicurando loro di voler collaborare “alla promozione e al sostegno delle Donne in ambito socioeconomico e culturale: un modo per dare continuità al lavoro profuso in 10 anni nella Commissione regionale pari opportunità FVG, anche in un respiro distrettuale e nazionale”.

Annamaria Poggioli, docente di Storia e Filosofia, nata a Maniago, della cui storia è fiera testimone, vanta dal 2003 un impegno entusiasta e costante nell’Associazione FIDAPA.

Infatti, oltre al lavoro svolto nella Commissione regionale pari opportunità FVG, nel triennio 2019-21 ha ricoperto la carica di Vice Presidente.

Chi l’ha conosciuta e l’ha eletta, ne ha riconosciuto le qualità: preparata, affidabile, professionale,

con uno sguardo ed un sorriso che trasmettono energia e ottimismo e soprattutto risultati a venire.

Nel triennio sarà supportata da Morena Cristofori alla Vice Presidenza e Daniela Tommasi alla Segreteria. Ricopriranno il ruolo di consigliere le socie : Maria Teresa Zenga, Antonietta Friuli, Giovanna Calvo Di Ronco, Giovanna Santin, Daniela Quattrone, Nadia Zago.

Occuperanno le cariche di Revisori dei Conti Romanina Santin, Iva Mari, Nerina Battiston e quella di Tesoriere Dora Paronuzzi.

Si attende ora il passaggio delle consegne ad ottobre, con la consueta cena in cui l’uscente Presidente Sonja Pin consegnerà il mandato ad Annamaria Poggioli.

Congratulandoci con entrambe per il lavoro svolto nel delicato triennio appena concluso e per quello carico di aspettative che si preannuncia, ringraziamo fin d’ora tutte le socie della sezione di Pordenone che collaboreranno, come sempre, nell’interesse della difesa dei diritti delle Donne, ma non solo.

Antonietta Maria Di Paola