Pordenonelegge, dal 6 al 9 ultima finestra per aderire a campagna Amici

PORDENONE – – Mancano solo 10 giorni a pordenonelegge 2021, in programma dal 15 al 19 settembre: è la 22^ edizione della Festa del Libro con gli Autori, che torna nel cuore di Pordenone e in molti altri Centri della provincia e della Regione.

Tutto è pronto per rinnovare l’incontro festoso nel segno del libro e proprio domani, lunedì 6 settembre, dalle ore 9 e fino alle ore 18 o fino a esaurimento dei posti di giovedì 9 settembre, riparte la campagna Amici di Pordenonelegge, per un’ultima finestra utile di adesione: gli Amici 2021, partecipando all’iniziativa di crowdfunding promossa da Fondazione Pordenonelegge, testimonieranno la propria vicinanza al festival, che si ripresenta in questo settembre 2021 all’insegna della massima sicurezza, valore garantito al pubblico attraverso una accurata macchina organizzativa.

La collocazione dei posti a sedere rispetterà infatti le distanze di sicurezza per garantire a tutti una festa, come nella migliore tradizione di pordenonelegge. La campagna “Amici di pordenonelegge” 2021 sarà accessibile online da domani 6 settembre fino al 9, per richieste e dettagli si può scrivere a [email protected] oppure prendere contatto con la Fondazione Pordenonelegge al numero 0434.1573000.

Subito dopo, nelle giornate dell’11 e 12 settembre, dalle ore 9 di sabato 11 alle ore 18 o fino a esaurimento dei posti di domenica 12 settembre, un congruo numero di posti fra quelli rimasti disponibili sarà accessibile per le prenotazioni libere del pubblico che potrà così assistere in presenza alla 22^ edizione di pordenonelegge.

Si potrà quindi prenotare secondo la modalità FREE registrandosi sul sito pordenonelegge.it. Pordenonelegge 2021 si potrà seguire anche da remoto in streaming live e differito, accedendo alla PNlegge TV in un clic sul sito del festival. A questo link il palinsesto: https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2021/palinsesto-tv