Fidapa, visita guidata mostra “Libri d’autore” al Santin

PORDENONE – Visita guidata,il 22 settembre, di socie Fidapa e un gruppo dell’UTLE di Porcia, alla mostra ‘Libri di autore’ presso la Galleria d’arte “Fondazione Giovanni Santin”.

Ha dato il benvenuto ai presenti la neopresidente Fidapa Sonia Pin.

L’artefice delle opere è il friulano Stefano Jus, presentato dalla curatrice della mostra Franca Benvenuti, che in questa occasione ha pure illustrato i primi tre anni di attività della Galleria.

Attualmente l’artista insegna presso la Scuola mosaicisti del Friuli, è autore di molteplici opere d’arte che spaziano in vari campi e collabora alla realizzazione di vari eventi.

Ha parlato del suo percorso e del suo continuo desiderio di sperimentazione.

Alessandra Santin, critica d’arte, con il suo intervento ha messo in luce altri aspetti dell’artista e delle sue opere. Si è dato quindi ampio spazio alla visione delle opere esposte, che raccontano con ricchezza di immagini di mitiche figure.

Ha richiamato particolare attenzione il libro dedicato alla figura di Ottavio Bottecchia e alle sue epiche gesta.