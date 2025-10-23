14.5 C
Pordenone
giovedì , 23 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Fidapa, visita guidata mostra “Libri d’autore” al Santin

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Visita guidata,il 22 settembre, di socie Fidapa e un gruppo dell’UTLE di Porcia, alla mostra ‘Libri di autore’ presso la Galleria d’arte “Fondazione Giovanni Santin”.

Ha dato il benvenuto ai presenti la neopresidente Fidapa Sonia Pin.
L’artefice delle opere è il friulano Stefano Jus, presentato dalla curatrice della mostra Franca Benvenuti, che in questa occasione ha pure illustrato i primi tre anni di attività della Galleria.

Attualmente l’artista insegna presso la Scuola mosaicisti del Friuli, è autore di molteplici opere d’arte che spaziano in vari campi e collabora alla realizzazione di vari eventi.

Ha parlato del suo percorso e del suo continuo desiderio di sperimentazione.
Alessandra Santin, critica d’arte, con il suo intervento ha messo in luce altri aspetti dell’artista e delle sue opere. Si è dato quindi ampio spazio alla visione delle opere esposte, che raccontano con ricchezza di immagini di mitiche figure.

Ha richiamato particolare attenzione il libro dedicato alla figura di Ottavio Bottecchia e alle sue epiche gesta.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.