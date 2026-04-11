Fiera, tatuaggi e motori a tutto gas

PORDENONE – Domenica 12 all’insegna del mondo del tatuaggio e dei motori nei padiglioni della Fiera di Pordenone per la quarta edizione di Tatto&Motorexpo.

Oggi ci saranno ancora oltre 200 espositori, eventi, raduni di moto e auto costum, musica e tanto altro. Sarà possibile vedere all’opera i migliori tatuatori europei che daranno a disposizione del pubblico per ogni curiosità e possibilità di tatuarsi.

All’esterno dei padiglioni, esibizioni di moto e sfilata di auto e camion personalizzati e coloratissimi.