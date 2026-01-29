5.2 C
Pordenone
venerdì , 30 Gennaio 2026
Finissage mostra fotografica “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.30 alla Casa della Musica “Elisabetta Imelio” in piazza della Motta a Pordenone si terrà il finissage della mostra fotografica “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia”, promossa dall’Associazione Uomini in Prima Persona e dalla Fondazione Giovanni Santin, con il sostegno del Comune di Pordenone, in collaborazione con il Circolo Culturale di Castions, la Scuola di Musica “Città di Pordenone”, il Protocollo dei 50 Comuni e il Tavolo per le Politiche di Genere di ANCI FVG.

​La mostra, giunta alla seconda edizione, raccoglie 66 ritratti di uomini – personalità di spicco nel panorama politico e civile del territorio – realizzati da Renzo Daneluzzi e protagonisti di un messaggio forte e condiviso contro la violenza di genere.
​Durante il finissage è prevista la partecipazione musicale di Pablo Perissinotto, artista da sempre sensibile ai temi sociali e alla violenza sulle donne, che presenterà il brano “Padre di luce”, dedicato a Chiara Gualzetti, giovane vittima di femminicidio uccisa nel 2021 a soli 15 anni. Un omaggio intenso e toccante che si inserisce nel percorso di consapevolezza e responsabilità promosso dall’esposizione.

Ingresso libero, apertura dalle ore 15.00.

Nella foto, il gruppo del Rotary Club Pordenone, in visita alla mostra il 29 gennaio.

