Fipe: Fabio Cadamuro eletto consiglio nazionale categoria

PORDENONE – Importante riconoscimento per il tessuto economico e associativo di Pordenone. Nella giornata di martedì 16 giugno, in occasione del consiglio nazionale della federazione Pubblici Esercizi (Fipe-Confcommercio), è stata ufficializzata l’entrata di Fabio Cadamuro, già presidente provinciale gruppo Bar di Pordenone, all’interno della struttura nazionale di categoria.

Con questa nomina, Cadamuro diventa a tutti gli effetti membro dell’organo di governo nazionale, portando la voce e le istanze dei pubblici esercizi del Friuli Occidentale direttamente ai tavoli romani dove si decidono le strategie del settore. Un traguardo che certifica la centralità e il dinamismo di Pordenone nel panorama della rappresentanza d’impresa.

“Questa nomina non è solo un traguardo personale, ma un riconoscimento collettivo per tutto il nostro territorio”, ha commentato a caldo Cadamuro. “Pordenone e la sua provincia esprimono una ristorazione e un settore bar di altissimo livello. Poter sedere nel consiglio nazionale Fipe significa garantire una linea diretta tra le nostre imprese locali e i vertici nazionali, proprio in un momento storico di profonda e complessa trasformazione per l’intero comparto”.

Il consiglio nazionale in cui si è insediato Cadamuro ha affrontato un’agenda fitta di temi cruciali, legati all’analisi dell’evoluzione del settore nell’ultimo decennio. Tra i principali dossier discussi la crisi dei bar e il “sorpasso” della ristorazione. I dati nazionali evidenziano, infatti, una flessione complessiva dell’offerta con la perdita di 12.510 imprese dal 2015 a oggi. A soffrire enormemente sono proprio i bar, che hanno visto scomparire oltre 22.000 attività a livello nazionale (-18,2%). Al contrario, crescono la ristorazione con servizio (+9,8%) e le gelaterie/pasticcerie (+6%).

Ma non solo, Il settore sta abbandonando il modello delle ditte individuali (scese dal 51,3% al 45,8%) a favore di forme giuridiche più complesse. Le società di capitale sono raddoppiate, passando dal 13,8% del 2015 al 29,9% del 2025, segno di una gestione sempre più strutturata e professionale del business.

Se da un lato i consumi delle famiglie nella ristorazione sono finalmente tornati ai livelli pre-pandemici del 2015, dall’altro il consiglio ha analizzato le tensioni legate alla movida e alla convivenza con i residenti, sottolineando la necessità di bilanciare la libertà d’impresa con la vivibilità urbana.

Gli spazi all’aperto rimangono fondamentali. Sebbene siano apprezzati dal 70,2% dei cittadini per la convivialità e il decoro, il consiglio ha evidenziato l’importanza di una corretta programmazione comunale per evitare disagi legati all’intralcio dei marciapiedi o alla carenza di parcheggi.

“I dati emersi confermano che il mercato è cambiato radicalmente – conclude Cadamuro -. La sfida non è più solo resistere, ma evolversi. Lavoreremo intensamente a Roma e sul territorio per favorire la transizione verso modelli di business più strutturati e per promuovere strumenti di programmazione con i Comuni che tutelino le imprese e, allo stesso tempo, garantiscano la sostenibilità sociale dei nostri centri urbani”.

Nella foto: Fabio Cadamuro