Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, posa prima pietra il 27 maggio

PORDENONE – Il 27 maggio alle 17 in via Roggiuzzole a Pordenone, avrà luogo la posa della prima pietra per la costruzione di un edificio che ospiterà due importanti progetti: l’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’autismo e la casa modello per il “durante dopo di noi” per persone con autismo severo. Due progetti fortemente innovativi e unici in Italia.

L’unità di Urgenza ha lo scopo di seguire le persone con autismo in momenti difficili evitando accessi impropri al Pronto Soccorso dell’Ospedale, con il quale sarà comunque collegata attraverso appositi protocolli, ma sarà anche il luogo dove seguire la salute di queste persone speciali, le persone con autismo, molto spesso trascurate da questo punto di vista.

Sopra all’Unità di Urgenza nascerà la prima casa in Italia per persone con autismo severo così come prevede la legge sul “dopo di noi” mai applicata in questo aspetto fondamentale: la casa appunto.

Essendo la prima e sperimentale questa costruzione vuole essere un modello per il territorio e per il Paese e in un futuro si auspica che altre case satellite, anche territorialmente vicine, nascano per ospitare altre persone con medesimi bisogni.

La Pandemia prima e la guerra oggi hanno fatto lievitare i costi dell’edilizia a cui si aggiunge anche la carenza del materiale quindi le risorse accantonate negli anni per i progetti non sono oggi sufficienti per completare la costruzione del fabbricato perciò Fondazione lancia una nuova campagna per raccogliere il 5×1000 che ricalca quella dello scorso anno dove in molti “ci hanno messo la faccia”.

Per “darci una mano” mettete una firma e il codice fiscale della Fondazione nella vostra Dichiarazione dei Redditi, ma soprattutto invitate conoscenti e amici a dare il 5×1000 alla Fondazione. Più saremo e prima riusciremo a raggiungere questo importante traguardo nonostante il periodo avverso.