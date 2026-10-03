“Francesco”, la poesia celebra il Santo di Assisi: un omaggio tra cultura, spiritualità e memoria

PORDENONE – Un pomeriggio dedicato alla poesia, alla cultura e alla spiritualità nel segno di San Francesco d’Assisi. È stato accolto con attenzione e partecipazione il volume Francesco, raccolta di poesie di Fabio Muccin, presentato oggi in occasione delle celebrazioni legate agli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Giovanni Santin con il patrocinio della Fidapa BPW Italy – sezione di Pordenone, ha offerto al pubblico un momento di riflessione sulla figura di Francesco e sulla forza ancora attuale del suo messaggio.

Il libro nasce dal talento poetico di Fabio Muccin e raccoglie versi ispirati alla vita, alla figura e all’eredità spirituale e culturale del Santo. Un percorso attraverso la poesia che diventa occasione per riscoprire valori, pensieri e suggestioni legati a una delle figure più significative della storia religiosa e culturale.

Ad aprire l’appuntamento sono stati i saluti e la presentazione dell’iniziativa affidati a Franca Benvenuti, in rappresentanza della Fondazione Giovanni Santin. È quindi intervenuta Guglielmina Cucci, assessora del Comune di Pordenone, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

A moderare l’incontro è stata Raffaella Ferli, mentre il momento poetico è stato arricchito dalle letture di alcune composizioni del volume, affidate alle voci di Enzo Cadamuro e Giovanna Santin.

Tra parole, versi e riflessioni, la presentazione si è trasformata così in un’occasione di incontro e condivisione, capace di intrecciare letteratura e spiritualità. Un omaggio a San Francesco che, attraverso la sensibilità della poesia, ne ripropone la figura e il messaggio in una ricorrenza particolarmente significativa.

Il volume Francesco si inserisce dunque nel solco delle iniziative dedicate agli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, affidando alla poesia il compito di custodirne la memoria e, al tempo stesso, di riportarne la voce nel presente.