Furioso incendio in via Volta partito da un’autovettura

PORDENONE – Un furioso incendio ha impegnato stamane, 15 gennaio, per diverso tempo i Vigili del Fuoco in Via Alessando Volta a Pordenone.

A prendere fuoco sarebbe stata una delle tre auto parcheggiate nell’area delle due aziende. Le fiamme, che si sono velocemente propagate agli altri due veicoli distruggendole. Quindi le fiamme hanno raggiunto anche i capannoni circostanti aggredendo il tetto del capannone, messo in sicurezza poi dai vigili del fuoco, e alle strutture adiacenti.

Il rogo, invece, ha colpito soprattutto la Pm Falconry che produce i trasportini in plastica. Lo studio di progettazione meccanica, il miniappartamento e il garage vicino non hanno subito grossi danni Per domare l’incendio le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone e Spilimbergo sono intervenute con sette mezzi.

Sul posto la polizia locale , Polizia e Guardia di Finanza. Chiusa ovviamente Via Alessandro Volta che collega la Pontebbana e via Ferraris sede dell’istituto Flora.

La foto è di di Franco Greatti, che ringraziamo.