Galleria d’arte Giovanni Santin, bilancio primo anno attività

PORDENONE – La famiglia Santin ha sempre prestato attenzione al connubio tra arte e territorio: proprio per questa ragione i figli, in particolare Alessandro Santin, hanno costituito nel 2013 la Fondazione Giovanni Santin Onlus, volta a valorizzare le espressioni artistiche dell’arte contemporanea con sedi a Budapest, Venezia e Pordenone, in memoria del padre Giovanni Santin, illuminato imprenditore, mecenate e collezionista.

Nel 2023, esattamente a distanza di dieci anni, hanno deciso di aprire nella sala convegni dell’hotel Santin una galleria d’arte dedicata al padre, riallacciando il filo con la storia familiare di amore verso l’arte e la cultura.

Infatti, già negli anni settanta l’hotel Santin aveva aperto le porte all’arte contemporanea offrendo agli artisti un primo spazio organizzato come galleria espositiva. Consuetudine, questa, felicemente proseguita nel tempo.

Ancora oggi, entrando in albergo, si viene colpiti dalla presenza di installazioni, sculture e quadri di artisti che personalizzano e rendono accoglienti gli spazi di un luogo che, nell’immaginario collettivo, verrebbe percepito esclusivamente come contenitore di passaggio e lavoro ma che ha, invece, possibilità di trasformarsi anche in uno spazio d’incontri e promozione della cultura, della solidarietà e delle ricerche artistiche vicine alle tematiche più rappresentative del nostro contemporaneo.

A gennaio 2023 la Galleria ha iniziato la sua attività con la preziosa curatela di Franca Benvenuti; sono stati realizzati quattro eventi espositivi: le mostre personali di Marisa Bidese, Gianni Pasotti, Renzo Daneluzzi e dei testimonial del 5X1000 alla Fondazione Bambini e Autismo. Inoltre l’attività della Galleria Giovanni Santin, in sinergia con la Fondazione, ha proposto nell’ambito delle mostre diversi eventi culturali come presentazione di libri, performances musicali e teatrali, visite guidate dalla curatrice con la presenza degli artisti.

Il successo riscosso ha confermato la validità del progetto di proporre in uno spazio “non convenzionale” eventi artistici e culturali rivolti ad un ampio pubblico di visitatori tra cui anche gli ospiti dell’albergo. È già pronto il programma degli eventi del 2024: si partirà a gennaio con la mostra personale del Maestro Franco Durante, artista del quale si possono già ammirare in albergo quadri, oggetti e sculture.

Nella foto, inaugurazione mostra Daneluzzi:

Franca Benvenuti, Giovanna Santin, Renzo Daneluzzi.