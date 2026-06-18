Galleria Santin “Lo spazio della superficie. Dialogo con l’artista Amedeo Sanzone”

PORDENONE – Interessante e ricco di stimoli l’incontro “Lo spazio della superficie. Dialogo con l’artista Amedeo Sanzone” promosso e organizzato da Theke Museum, OFF Gallery di Napoli e la Fondazione Giovanni Santin ETS.

L’artista napoletano, in dialogo con la storica dell’arte Giovanna Iacumin, ha parlato della propria ricerca artistica che, partita da un’indagine figurativa, è approdata ad un linguaggio rigoroso e lineare. Sanzone, formatosi alla bottega paterna prima di intraprendere studi artistici e filosofici, non ha mai abbandonato la tradizionale concezione dell’arte come creazione congiunta delle mani e della mente.

La dott.ssa Iacumin ha presentato il progetto “residenza d’artista” dell’azienda DFORM srl (Theke Museum) che ha già coinvolto dieci artisti e che si propone come principale obiettivo quello di sviluppare una ricerca originale a stretto contatto con il mondo della produzione e dell’impresa.

Sanzone ha appena concluso la sua “residenza d’artista” e ne ha parlato in termini estremamente positivi in quanto ha rappresentato per lui una vera e propria sfida creativa perché ha dovuto cimentarsi per la prima volta con il corian, materiale diverso dal lexan con cui lavora da moltissimi anni e ha realizzato opere concettuali di estrema eleganza esposte in sedi di grande prestigio. Ha voluto inoltre sottolineare come questa esperienza lo abbia arricchito anche sul piano umano per il clima di sinergia e di grande empatia che ha riscontrato in azienda.

A conclusione dell’incontro ha preso la parola Michele Filippi che ha raccontato come la “residenza d’artista” sia stato un progetto sostenuto da Alessandra Santin che credeva nel dialogo tra cultura, impresa e comunità per valorizzare percorsi capaci di generare nuove prospettive e occasioni di confronto.

Ha ricordato la lunga collaborazione con la Fondazione e l’ultima mostra al Bovolo a Venezia, curata da Alessandra Santin, dove avevano esposto Amedeo Sanzone e Ludovico Bomben in quel doppio dialogo che lei tanto amava. Franca Benvenuti