Gigi Paoli presenta “L’Ordine del Drago”: un nuovo appuntamento, l’11, con PordeNoir

PORDENONE – Sabato 11 aprile, alle ore 18.00, la Libreria Giunti di corso Vittorio Emanuele II 31/b a Pordenone ospiterà un nuovo incontro firmato PordeNoir, l’associazione culturale che da anni anima la scena letteraria cittadina con eventi dedicati al noir e alla narrativa contemporanea. Protagonista dell’appuntamento sarà lo scrittore e giornalista Gigi Paoli, che presenterà il suo ultimo romanzo, L’Ordine del Drago, in dialogo con Maurizio Pertegato, direttore di PordenoneOggi.it. Un confronto che si preannuncia ricco di spunti, tra approfondimenti narrativi e riflessioni sul genere thriller.

Il libro si inserisce nel solco della produzione di Paoli, autore apprezzato per la sua capacità di intrecciare ritmo narrativo e precisione giornalistica. L’Ordine del Drago è un thriller che affonda le radici nella storia e nei misteri del passato, costruendo una trama avvincente in cui indagine e tensione si fondono con riferimenti culturali e simbolici. Come nelle sue opere precedenti, Paoli dimostra una particolare attenzione alla costruzione dei personaggi e all’ambientazione, elementi che contribuiscono a rendere la lettura coinvolgente e credibile.

Gigi Paoli, fiorentino, è noto anche per la sua attività nel mondo del giornalismo, esperienza che influenza profondamente il suo stile: asciutto, preciso, ma capace di creare suspense e profondità. Nei suoi romanzi, spesso, la cronaca incontra la fiction, dando vita a storie che si muovono tra realtà e immaginazione con grande efficacia. L’incontro, promosso dall’associazione PordeNoir – attiva anche sui social attraverso la pagina Facebook dedicata – rappresenta un’occasione preziosa per gli appassionati del genere e per tutti i lettori curiosi di scoprire da vicino il lavoro di uno degli autori italiani più interessanti nel panorama del thriller contemporaneo. L’incontro ha il sostegno di Fondazione Giovanni Santin, Hotel Santin, Pazzaglia & Partners e iBis. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.