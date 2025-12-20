5.7 C
Giornalisti minacciati: Pd, massimo impegno per tutela stampa

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – “Troppi episodi sono già accaduti in Friuli Venezia Giulia e ora anche a Pordenone. Chiediamo alle forze dell’ordine e alla giustizia il massimo impegno nella tutela degli organi d’informazione e di ogni singolo giornalista sottoposto a intollerabili minacce.

Esprimiamo ferma condanna per le intimidazioni e per il tentativo di aggressione di cui sono stati vittime i giornalisti Federico De Ros e Giulia Soligon. Bisogna giunga chiaro a tutti il segnale che non si toccano né si minacciano i giornalisti, così come i sanitari e tutti gli operatori dei pubblici servizi. Siamo accanto a quanti con professionalità presidiano il territorio e lo raccontano nell’interesse della comunità pordenonese”.

Il segretario provinciale del Pd di Pordenone Fausto Tomasello esprime solidarietà ai due giornalisti di TV 12 e del Messaggero Veneto, Federico De Ros e Giulia Soligon, vittime di minacce e tentata aggressione per aver riportato fatti di violenza avvenuti nell’area della stazione di Pordenone.

