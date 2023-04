Giornata della Ristorazione, il pane protagonista di ogni convivio

PORDENONE – Sarà il pane, elemento di forte valenza simbolica e protagonista assoluto fin dai tempi antichi, il prodotto che caratterizzerà la Giornata della Ristorazione (in programma dal 28 aprile prossimo) evento promosso dalla Fipe con l’obiettivo di celebrare, anche nel Friuli occidentale, il tema che unisce il mondo dei pubblici esercizi: ospitalità e arte del convivio.

Interpreti di questo progetto non solo trattorie, osterie, ristoranti, ma anche pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie che sono vere e proprie ‘agenzie’ delle tradizioni culturali e gastronomiche, vero punto di forza dei nostri territori.

Il filo conduttore che unirà gli esercenti all’iniziativa sarà rappresentato da un piatto o altro prodotto che ogni locale dovrà scegliere e indicare nel proprio menu all’interno della giornata celebrativa e che dovrà avere come ingrediente principale il pane.

«Il pane – spiega Pierangelo Dal Mas presidente del gruppo Ristoratori dell’Ascom provinciale – è stato scelto simbolicamente come elemento, per eccellenza, di condivisione di tanti momenti conviviali che sono alla base per ristabilire il senso di ogni comunità. In quest’ottica, il pane non sarà solo protagonista dei piatti che i nostri ristoranti proporranno, ma diventerà il fil rouge per stimolare gli imprenditori a sviluppare piatti e prodotti della tradizione e dell’innovazione che omaggino il territorio».

Grazie alla scelta del pubblico che deciderà di saggiare uno dei piatti dedicati nei locali, Ascom-Fipe devolverà un contributo economico alla Caritas Italiana a sottolineare l’importanza che la Giornata della Ristorazione vuole riservare alla promozione dei valori di inclusione, condivisione e relazione che risiedono alla base della cultura dell’ospitalità.

Per ora ristoranti e bar del capoluogo e non solo che hanno aderito all’iniziativa sono oltre venti, anche se Fabio Cadamuro, alla guida degli esercenti locali, auspica nuove adesioni di soci e non dal momento che la partecipazione è gratuita e va condivisa sul sito ufficiale dell’evento giornatadellaristorazione.com, oppure chiamando l’Ascom di Pordenone (info 0434 549411).