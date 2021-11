Giovani Imprenditori Ascom: eletto il direttivo, Paroni nuovo presidente

PORDENONE – È Simone Paroni, il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Ascom-Confcommercio provinciale. E’stato eletto nei giorni scorsi dall’assemblea costitutiva di categoria, composta dagli associati under 42. Succede a Federico Ingargiola che recentemente è stato eletto presidente del mandamento di Pordenone.

Il lavoro che può svolgere il gruppo Giovani Imprenditori può costituire una vera e propria palestra, attraverso la quale entrare nel sistema associativo, per capirne i meccanismi e le dinamiche e poi, in futuro, avere anche responsabilità maggiori per il necessario e fisiologico ricambio generazionale.

Molte le tematiche da affrontare nei prossimi anni che sono tra l’altro nelle corde dei giovani, come la diffusione della cultura di impresa, l’avvio delle start up, l’accesso al credito, il digitale, la formazione, l’innovazione e non da ultimo il passaggio generazionale. La struttura di Ascom Pordenone mette a disposizione tutta una serie di servizi a supporto della creazione d’impresa e in aiuto dei giovani imprenditori già in attività o che vogliono intraprendere un percorso che li porti a diventare imprenditori.

Il direttivo che supporterà Paroni, affiancato da due vicepresidenti, nei prossimi 5 anni è motivato e unito, è rappresentato da imprenditori che operano nel commercio-turismo-servizi – professioni e quindi ci sono tutti gli ingredienti per lavorare molto e lavorare bene. Oggi più che mai è necessario fare rete.

Tra i primi obiettivi c’è sicuramente anche quello di istaurare rapporti ancora più collaborativi con i gruppi Giovani, al fine di realizzare un progetto per un tavolo di lavoro che porti ad affrontare tematiche e problematiche che interessano le giovani imprese.

Questi i nomi che compongono il nuovo direttivo: Simone Paroni presidente (Top Food/Fiume Veneto), Federico Ingargiola vicepresidente (Assinaonis/Pordenone), Federico Mariutti vicepresidente (Osteria Turlonia/Fiume Veneto), Barbara Antonini (Steam/Pordenone), Lorenzo Brescia (Popyteam/Pordenone), Ciro D’Aniello (Cosmo Italia tutela credito/Chions), Enrico Ceolin (Cafè Arbat/Pordenone), Mattia Cipolat (Casual/Pordenone), Marian Enache (Casasola/Maniago), Lucia Chen (Technopoint/Pordenone), Matteo Martin (Prosciutteria Martin/Pordenone), Morello Federica (Fm Exclusive/Pordenone), Carlo Nappo (Il Podere dell’Angelo/Pasiano).