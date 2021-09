Vetrine in Giallo: i vincitori del concorso

PORDENONE – Si chiude la quinta edizione del concorso Vetrine in Giallo – iniziativa promossa da Associazione Sviluppo e Territorio e Confcommercio Imprese per l’Italia Pordenone – nato per la volontà di premiare l’impegno dei commercianti che ogni anno si promuovono per allestire la propria vetrina in omaggio al festival pordenonelegge.

Quest’anno sono stati 15 i negozi della città che si sono messi in gioco aderendo al concorso e molti altri hanno contribuito nell’allestire le vetrine con il colore del festival. Tre i premi: miglior vetrina, premio creatività e premio Instagram.

La foto più votata sui social è stata quella della Vecia Osteria al Moro, già vincitrice nel 2018, del premio speciale per il miglior dehor, che ha raccontato la storia di tutte le edizioni del festival del libro collezionando ed esponendo, adeguatamente incorniciati, tutti i vecchi manifesti.

Il premio creatività è stato assegnato all’Agenzia immobiliare Tubaro e Carraro che ha declinato l’allestimento della vetrina attraverso immagini e parole chiave, animando uno spazio poliedrico di ampio respiro che racconta di una vita fatta di giochi, libri, fiori e passioni che ha colto a pieno l’invito dei curatori del festival.

La miglior vetrina 2021 è stata aggiudicata a For You Boutique: uno spazio che ha convinto i giudici per aver espresso con semplicità ed efficacia l’idea che come un pneumatico lascia il segno sulla strada, così come un libro lascia un segno in chi lo legge. Una vetrina d’immagine dalla linea espositiva studiata raffinata.