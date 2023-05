GMJO il 19 al Verdi con il concerto diretto da Gatti

PORDENONE – Ultime battute al Teatro Verdi di Pordenone per il progetto di residenza dei 120 musicisti appartenenti alla più famosa e celebrata Orchestra giovanile al mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester, che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti, tra i 18 e i 26 anni, di tutta Europa.

Per l’ottavo anno consecutivo la GMJO è di casa a Pordenone con un progetto di alta formazione musicale che quest’anno addirittura raddoppia con due momenti tra maggio e agosto.

La residenza in corso viene, adesso, suggellata dal grande concerto in programma venerdì 19 maggio, sotto la guida di una delle principali bacchette del panorama mondiale, il M° Daniele Gatti, direttore che per età, storia musicale, completezza di repertorio, formazione, capacità direttoriali è uno dei podi più ambiti al mondo. Direttore musicale dell’Orchestra Mozart, Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra e direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Gatti dal 2024 sarà direttore principale della Sächsische Staatskapelle Dresden.

Parte proprio dal Teatro Verdi con il concerto di venerdì il nuovo Spring Tour dell’Orchestra, un prestigioso ed emozionante tour di concerti europei che, dopo Pordenone, vedrà l’Orchestra al Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, al Dresda Musikfestspiele, al Gewandhaus di Lipsia e al Teatro alla Scala di Milano. Al centro del programma musicale l’alfa e omega della musica di Gustav Mahler, con due delle sue Sinfonie più significative: la Sinfonia n. 1 e la Sinfonia n. 10 (incompiuta) – Adagio.

Il Teatro Verdi, con i suoi partner, investe concretamente nella formazione delle nuove generazioni in ambito musicale, basti pensare che questi giovani musicisti saranno poi chiamati a suonare nelle maggiori Orchestre internazionali al mondo proprio per il tipo di percorso formativo che viene svolto durante queste residenze. Pordenone si conferma al pari delle grandi capitali della musica europea, avvalorando un percorso artistico pluriennale particolarmente originale e fecondo. Prevendite in corso. Tutte le info www.teatroverdipordenone.it