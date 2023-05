Paura per cani e gatti, veleno nell’aiuola

PORDENONE – La Polizia Locale di Pordenone – Cordenons è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, 18 maggio, in via Oberdan, su segnalazione di un cittadino, in quanto in alcune aiuole ubicate all’esterno del cancello dell’area sportiva salesiana Don Bosco, era stata segnalata la presenza di presunto veleno per animali.

Dagli accertamenti effettuati, veniva riscontrato che nell’area erano state posizionate in diverse zone, granaglie ratticide, non appetibili per gli animali d’affezione, ma efficaci contro i ratti. Constatato la non pericolosità imminente per l’uomo e per gli animali da compagnia, la zona veniva messa in sicurezza e bonificata tramite ditta specializzata.

Dal Comando di Polizia Locale, si invitano i cittadini ad evitare di posizionare veleni nelle aree pubbliche e qualora riscontrassero problematiche con roditori, a segnalarlo tempestivamente al Comune di Pordenone affinché possa provvedere, nelle più consone modalità, a derattizzare la zona di interesse.