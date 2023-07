Grande concerto di Colombis; incontro con Remo Anzovino

PORDENONE – Grande concerto del pianista Mauro Colombis presso il Museo Ricchieri, organizzato dalla Scuola di Musica Salvador Gandino e dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone.

Tra il numerosissimo pubblico un vecchio amico di Mauro Colombis, Remo Anzovino suo compagno di studi musicali e da sempre suo estimatore.

Il maestro Colombis, originario di Torre, vive da 17 anni in Australia dove, come racconta, si è trasferito “per amore”. Attualmente in vacanza con i suoi due figli, una ragazza di vent’anni e un ragazzo di quindici, entrambi violinisti, ha acconsentito volentieri ad esibirsi in questo concerto.

Questo, il programma della serata: Parte I, Ascolto dell’anima V.Tsabropoulos Quattro pezzi da Akroasis (2002) Hymn I – Axion Esti (È veramente giusto) Hymn II – Zoe En Tafo (Vita nel sepolcro) Interlude Hymn V – Anastasis (Resurrezione); Parte II, Oscurità e luce M.Musorgskij Una notte sul Monte Calvo (trascrizione per pianoforte, nella versione orchestrale di Rimskij-Korsakov, 1886); Parte III, Città senza tempo e viaggi spaziali, C.Debussy Prelude X La cathe drale engloutie (1910), J.Hisaishi One Summer’s Day dalla colonna sonora di “La citta incantata (arr. per piano solo, 2001), H.Zimmer Interstellar Main Theme dalla colonna sonora di “Interstellar” (arr. per piano solo, 2014), A.Chačaturjan Invenzione daSuite del balletto Gayane (vers. pianistica, 1947); Parte IV, Verso la fiamma A.Skrjabin: Poemi op.32 (1903) I – Andante cantabile II – Allegro con eleganza, con fiducia, Morceau op.57 No.1 De sir (1907), Poema op.72 Vers la flamme (1914).

È stata una bella esperienza per tutti e un modo molto piacevole per il Circolo di chiudere le attività per le vacanze estive.



Grazie a tutti e BUONE VACANZE dal

Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone.