Grandi aspettative per la seconda edizione di Horeca Next

PORDENONE – Con questa seconda edizione, si afferma ormai come punto di riferimento nel panorama delle fiere italiane dedicate al settore degli alberghi, ristoranti, bar: si tratta di Horeca Next, Biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità, in programma il 10, 11 e 12 febbraio alla Fiera di Pordenone. Sono 350 gli espositori presenti in fiera, più che raddoppiati rispetto al 2023, e gli stand occupano tutta l’ala sud del quartiere fieristico dal padiglione n. 1 al padiglione n. 4. in 12.000 mq di area espositiva (+33% rispetto al 2023).

Attrezzature, tecnologie ed impianti professionali, arredamento, food and beverage, servizi web, app, consulenze professionali sono alcuni dei settori espositivi a cui appartengono le aziende presenti in fiera che spaziano dai brand più noti, fino alle piccole aziende ad alto tasso di innovazione e ai produttori agricoli di qualità con in mostra le ultime novità e le tendenze più in voga.

I prodotti tipici e le specialità regionali vengono messi in evidenza lungo il percorso espositivo di Horeca Next: 20 produttori agricoli locali che rivolgono la loro offerta alla ristorazione professionale si presentano tutti insieme al padiglione 4 nello spazio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, marchio che testimonia la sostenibilità delle imprese e l’origine delle produzioni agroalimentari. Lo Spazio “The Next Beverage” al padiglione 3 accoglie 20 produttori di vino, gin, spirits, distillati per offrire ai barman in visita tanti suggerimenti per le loro proposte di cocktail e aperitivi.

Lo stato dell’arte e le prospettive del marchio “Io sono FVG”, il menù e il packaging come strumento di vendita, il ruolo degli enti bilaterali per la crescita del settore, le novità introdotte dal nuovo contratto di lavoro per il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione, masterclass Campari e Martini, l’intelligenza artificiale per semplificare il lavoro nell’accoglienza, strumenti per rendere veramente inclusiva la ristorazione nei confronti di clienti con disabilità, con esigenze alimentari, con animali al seguito, con bambini o anziani: questi sono solo alcuni degli argomenti trattati all’interno della “Next Arena” del padiglione 2 durante tre giornate ricche di incontri e approfondimenti curati da professionisti e consulenti per conoscere le ultime novità e le tendenze del mercato horeca.

“Quest’anno la manifestazione ha fatto un salto di qualità che la colloca tra le prime in Italia – il commento di Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere, che continua – e proprio per dare il giusto risalto all’evento abbiamo pianificato una campagna di comunicazione di altissimo profilo: lo spot TV di Horeca Next ha accompagnato per 2 settimane la nuova stagione di due format molto noti e in target con il settore come “4 Ristoranti” e “Masterchef” in prima visione su Sky. Non dimentichiamo ovviamente qual è il nostro territorio di riferimento – continua Pujatti – ed è per questo che la comunicazione di Horeca Next è presente anche sulle principali TV del Nordest e ha raggiunto con cartoline mirate tutte le strutture di accoglienza di Veneto, Friuli, Slovenia e Croazia.

Viste queste premesse sono fiducioso che supereremo di gran lunga il numero dei visitatori della prima edizione quando in fiera abbiamo accolto 5.200 operatori. Ad oggi abbiamo già superato le 2.500 registrazioni on line nel sito web” – conclude Pujatti. Sono numerose e prestigiose le collaborazioni delle associazioni di categoria dei settori di riferimento di Veneto e Friuli Venezia Giulia, a dimostrazione di come l’evento sia percepito come uno strumento fondamentale di sviluppo del business per gli operatori. Ascom Confcommercio Pordenone, Ascom Confcommercio, FIPE, Federalberghi di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Federazione Italiana Cuochi sono partner dell’iniziativa.

Horeca Next, biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità

Fiera di Pordenone

Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2025

Dalle 09:30 alle 18:00

Ingresso gratuito, riservato agli operatori del settore con registrazione www.horecanext.it