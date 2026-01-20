“Great Distretto”, al via il 2° bando per le imprese. Contributi per digitalizzazione

PORDENONE – Nell’ambito del progetto “THE GREAT DISTRETTO”, che coinvolge i comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, è stato pubblicato il secondo avviso per la concessione di incentivi alle imprese locali. L’obiettivo principale è sostenere la competitività delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio, con vetrina su strada, attraverso la digitalizzazione dei processi, l’efficientamento energetico e il miglioramento ambientale.

Cosa finanzia il bando. Le risorse sono destinate a una vasta gamma di interventi, tra cui:

• Acquisto di hardware, software e sviluppo di siti e-commerce

• Implementazione di sistemi di sicurezza informatica e pagamenti digitali

• Interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di illuminazione a LED, impianti fotovoltaici o sostituzione di infissi

• Sistemi di videosorveglianza e attrezzature per la gestione dei rifiuti

Dettagli del contributo. I contributi sono concessi a fondo perduto in regime de minimis e coprono il 50% della spesa ammissibile. L’importo del contributo può variare da un minimo di 2.000 a un massimo di 5.000 euro per una spesa minima di 4.000 e una massima di 10.000 euro. La procedura di assegnazione è “a sportello”, il che significa che le domande saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Come partecipare. Le imprese interessate devono possedere un’unità locale attiva all’interno dei comuni del Distretto e disporre di locali direttamente accessibili al pubblico. La presentazione delle istanze deve avvenire obbligatoriamente tramite la piattaforma telematica del Comune di Pordenone, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS per l’accesso e la firma digitale dei documenti.

Per tutti i dettagli sui requisiti soggettivi, l’elenco completo delle spese ammissibili (Allegato C) e per scaricare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda, si invita a consultare la documentazione integrale disponibile nel sito web istituzionale del Comune di Pordenone.

Il commento del Sindaco Alessandro Basso: “Dimostriamo in maniera concreta il nostro sostegno al commercio locale con quello che è un bando rivolto a chi, quotidianamente, si adopera per garantire un’offerta importante nel terziario della città. È un passo deciso e serio verso coloro i quali, con la loro attività imprenditoriale, rendono Pordenone un punto di riferimento importante per tutto il territorio sotto il profilo commerciale. Continueremo a impegnarci in tal senso, cercando di sfruttare tutte le opportunità consentite dalla nuova Legge Regionale al fine di aprire nuove, ulteriori strade per lo sviluppo del settore”.

L’assessore alle attività commerciali e presidente del Great Distretto Emilio Badanai Scalzotto: “In virtù della vision della Regione che riconosce come il commercio sia fattore strategico di coesione, crescita sociale e sviluppo economico sostenibile, oltreché mezzo per valorizzare il territorio, è nato il Great Distretto con l’obiettivo di mettere in rete il mondo imprenditoriale in primis con quello delle istituzioni e, di seguito, delle associazioni. Questo al fine di valorizzare all’interno dei centri cittadini le aree a vocazione commerciale, promuovendo le nostre tradizioni, valorizzando le nostre attrattività turistiche e i nostri prodotti artigianali.

Tutto ciò coordinando idee, competenze e risorse e anche intercettando contributi a supporto delle piccole e medie imprese. Con questo bando vogliamo dare un aiuto alle imprese del nostro distretto per innovarsi, crescere, modernizzarsi, migliorare la competitività riducendo i costi di gestione e rendendo l’ambiente migliore per la nostra comunità.”

Bando e allegati sono disponibili nel sito web istituzionale del Comune di Pordenone.