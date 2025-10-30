Halloween in Piazza della Motta e al Museo di Storia Naturale

PORDENONE – Venerdì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00 Piazza della Motta e il Museo di Storia Naturale si vestono a festa per Halloween con un pomeriggio di eventi dedicati a bambini e famiglie, dove la paura si mescola al divertimento.

Il programma

Dalle 16:00 alle 19:00 la piazza si anima con lo spettacolo di Circhorror: equilibristi, sputafuoco, clown e giocolieri per uno show dal sapore simpaticamente pauroso.

Non mancheranno laboratori e workshop di circo acrobatico misterioso, un laboratorio di bolle stregate dove piccoli apprendisti stregoni potranno creare arcane ricette e pozioni magiche per dare vita a bolle di cristallo, fumo e fuoco. Per i più piccoli saranno allestite postazioni truccabimbi, mentre l’intera piazza sarà decorata a tema.

A rendere tutto ancora più suggestivo, proiezioni multimediali immersive avvolgeranno lo spazio in un’atmosfera da vero brivido.

Alle 17:00, per chi cerca emozioni ancora più forti, al Museo di Storia Naturale si terrà un laboratorio speciale: tra denti affilati, artigli e crani misteriosi, bambini coraggiosi dai 6 ai 13 anni (accompagnati dalle loro famiglie) potranno scoprire i segreti nascosti dei cacciatori più temuti della foresta.

Informazioni pratiche

Tutte le attività in piazza sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Solo per l’attività al Museo è obbligatoria la prenotazione, contattando la Società Mondo Delfino al numero 380 4614951 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì anche dalle 14:00 alle 17:00) oppure scrivendo a [email protected]

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, venerdì 31 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:00 sarà istituito il divieto di circolazione in Piazza della Motta dall’intersezione con Piazza Ospedale Vecchio fino all’intersezione con Via della Motta. I veicoli provenienti da Via dei Molini dovranno necessariamente tornare su Via Roma, mentre chi giunge da Vicolo del Lavatoio dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra in Via del Mercato.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi.