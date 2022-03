I club impegnati nell’emergenza Ucraina

PORDENONE – L’emergenza Ucraina è stata al centro dell’incontro che si è svolto ieri in municipio a cui hanno partecipato i vertici dei Rotary cittadini, Soroptimist, Fidapa, Inner Wheel, Lions Club, Federalberghi, e Lady Avventura.

Le presidenti hanno offerto all’Amministrazione l’ampia disponibilità e la massima collaborazione per render dignitosa l’accoglienza dei profughi ucraini sul territorio offrendo competenze e risorse, aiuti concreti, esperienze maturate in ambito sociale come ad esempio la messa a disposizione di personale per l’avvio della prima alfabetizzazione, l’attivazione di tessere prepagate per gli acquisti di beni di prima necessità ed altri strumenti ed attività che si dovessero render utili.

Accanto alle molte disponibilità per attenzioni ai minori e alle giovani madri, non è mancato anche l’impegno a sostenere percorsi di formazione e avvio al lavoro, da parte di Federalberghi.

Nel rispetto dell’autonomia delle singole organizzazioni e delle intese già in atto tra le stesse, i sodalizi hanno chiesto di aver un punto di riferimento presso i Servizi sociali

L’assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci, manifestando l’apprezzamento per l’impegno dei sodalizi presenti ha sottolineando la generosità con cui si mettono a disposizione di chi ha avuto improvvisamente ed inopinatamente sconvolta la vita.