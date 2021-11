I Diaframma, vera icona della new wave italiana, al Capitol il 12 novembre

PORDENONE – Venerdì 12 Novembre, alle ore 21, i Diaframma, la band capitanata da Federico Fiumani, vera icona della new wave italiana, saranno al Capitol di Pordenone, in concerto con L’Abisso tour.

I Diaframma sono uno dei gruppi più rappresentativi dell’Italia alternativa degli anni ’80. Dalla dark-wave degli esordi, i Diaframma si sono via via orientati verso un punk rock cantautoriale. La creatura di Federico Fiumani ha incarnato la fase pionieristica della dark-wave fiorentina e italiana. Una lunga parabola partita da “Siberia” e giunta fino ai nostri giorni. Uno dei capitoli cruciali per decifrare il rock indipendente italiano degli ultimi quarant’anni.

L’abisso” è il 20esimo disco in studio dei Diaframma e arriva dopo 5 anni dall’uscita del precedente “Preso nel Vortice” del 2013. Federico torna a raccontare le sue storie con la sincerità che da sempre lo contraddistingue e a darci la sua prospettiva sui rapporti personali, su quella vita che lo ha portato a varcare la soglia dei 60.Quella dell’abisso è l’immagine perfetta per rappresentare l’oscurità oltre la linea che determina l’importante passaggio anagrafico, e al contempo identificare il difficile momento congiunturale che il mondo occidentale sta attraversando.

Il disco, tutt’altro che dimesso, ricerca luce ed elettricità. Un disco importante per le canzoni che contiene, per il sound maturo che è il marchio di fabbrica del suo alter ego musicale, quei Diaframma che sono oggi l’esperienza più longeva e continuativa della scena musicale indipendente nata in Italia negli anni‘80; un patrimonio musicale che ha ispirato una moltitudine di musicisti nostrani.

il 12 Novembre i Diaframma presenteranno dal vivo i brani del loro ultimo album insieme a quelli più significativi della loro ormai quarantennale carriera.

Prevendite online su Dice https://link.dice.fm/avbcjm8pFkb

Per informazioni info@capitolpordenone.com 0434 087769

Capitol Via G. Mazzini 60 – 33170 – Pordenone