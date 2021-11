Concorso Internazionale “Città di Porcia”, verso la finale del 13 novembre

PORDENONE – Sono di nazionalità colombiana, italiana e brasiliana i 3 finalisti della 31° edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia” dedicata al Corno: Lopez Morales Jhon Kevin, Mattioli Francesco e Santos Freitas Da Silva Felipe. Giovedì 11 novembre si sono così sfidati i cinque cornisti ammessi alla Finale con Pianoforte al

Ridotto del Teatro Verdi Pordenone, nella quale era presente anche il candidato friulano Stefano Brusini, interpretando due brani accompagnati dai pianisti ufficiali del Concorso M° Loris Di Leo e M° Marco Cadario: il primo, obbligatorio, Preludio, Tema e Variazioni di G. Rossini e uno a scelta tra Concerto n. 1 di F. Hidas e il Concerto n. 1 di R. Strauss.

Al termine delle esecuzioni la Giuria internazionale presieduta dall’italiano Guido Corti si è riunita per decretare i tre concorrenti che sabato 13 novembre alle ore 20.30 si esibiranno nella Sala Grande del Teatro Verdi Pordenone. Nell’ultima prova i tre finalisti si sfideranno sulle pagine del Concerto per Corno e Orchestra di G. Jacob, accompagnati dalla FVG Orchestra, diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista di ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento, attualmente Direttore Principale della Filarmonica Subcarpatica “A. Malawski” di Rzeszów (Polonia). In attesa della proclamazione del vincitore assoluto del Concorso, la serata vedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 3 di F. Schubert, capolavoro composto nel 1815 all’alba del diciottesimo compleanno del grande compositore austriaco.

Al termine della serata la Giuria proclamerà il vincitore del Concorso, che si aggiudicherà un premio pari a € 8.500. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di € 4.500 e al terzo classificato sarà dato un premio di € 3.000. A questi si inserirà anche il Premio del Pubblico pari a 1000 euro che andrà al cornista selezionato dal pubblico in sala.

